Biathlon-Weltcup in Oberhof: Rennen am Freitag finden statt

Nach der witterungsbedingten Verschiebung kann der Biathlon-Weltcup in Oberhof am Freitag endlich beginnen.

Dies bestätigte der Weltverband IBU auf "SID"-Anfrage. Damit eröffnen die Männer um 11.20 Uhr mit dem verlegten Sprint die Wettbewerbe in der Arena am Rennsteig, um 14.25 Uhr folgen die Frauen (im Livestream auf Joyn).

Am Mittwoch hatte der Weltverband mitgeteilt, dass das für Donnerstag geplante Sprintrennen der Männer über 10 km aufgrund des "warmen Wetters und Regens sowie der Windvorhersage" nicht wie geplant stattfinden könne.

"Die Wettervorhersage ist deutlich positiver für Freitag, vor allem soll es weniger Wind geben. Von Tag zu Tag sollte die Strecke auch besser werden", sagte IBU-Sportdirektor Daniel Böhm am "ARD"-Mikrofon.

"Man konnte echt gut trainieren", sagte Philipp Nawrath nach seiner Einheit im Thüringer Wald: "Alle Achtung, was hier zustande gebracht wird." Nach den beiden Sprints warten am Samstag die Verfolgungsrennen, den Abschluss in Oberhof bilden am Sonntag die Staffeln (alles im Livestream auf Joyn).