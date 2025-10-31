- Anzeige -
Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Die Rennen in Oberhof im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 10:12 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im im Gesamtweltcup geht die Deutsche Franziska Preuß in die neue Saison.

Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

Hochfilzen, Österreich 12. -14. Dezember 2025: BMW IBU Biathlon Weltcup - 2025 2026 - Hochfilzen - Verfolgung Männer 12,5km Im Bild: Philipp Nawrath (GER) Langlauf- und Biathlonzentrum *** Hochfilz...

Biathlon-Weltcup ab dem 08. Januar: Die Rennen in Oberhof im Livestream auf Joyn

Den Sprint der Männer kostenlos auf Joyn streamen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Biathlon.

Biathlon-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welche Rennen werden als nächstes übertragen?

  • Weltcup-Biathlon: Oberhof (Deutschland)
  • Rennen: Sprint, Verfolgung und Staffel der Männer und Frauen
  • Datum und Uhrzeit: 08. Januar (14:10 Uhr; Sprint der Männer), 09. Januar (14:25 Uhr; Sprint der Frauen), 10. Januar (12:00 Uhr; Verfolgung der Männer), 10. Januar (14:25 Uhr; Staffel der Frauen), 11. Januar (11:00 Uhr; Staffel der Männer), 11. Januar (14:30 Uhr;  Verfolgung der Frauen)
  • Ort: Oberhof, Deutschland

Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an?

Auch in der Biathlon-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Östersund und zieht sich bis Mitte März 2026 mit dem Saisonabschluss im norwegischen Oslo.

WettbewerbWettbewerbRundeDatumSieger
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel 4x6km29.11.Frankreich
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel 4x7.5km29.11.Norwegen
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel single mixed30.11.Schweden
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel mixed 4x6km30.11.Frankreich
SchwedenÖstersundÖstersund15km Einzel02.12.D.Wierer
SchwedenÖstersundÖstersund20km Einzel03.12.J. Botn
SchwedenÖstersundÖstersund7.5km Sprint05.12.S. Minkkinen
SchwedenÖstersundÖstersund10km Sprint06.12.J. Botn
SchwedenÖstersundÖstersund10km Verfolgung07.12.L.Hauser
SchwedenÖstersundÖstersund12.5km Verfolgung07.12.Q. Fillon Maillet
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen10km Sprint12.12.T. Giacomel
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen7.5km Sprint12.12.L. Jeanmonnot
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen12.5km Verfolgung13.12.E.Perrot
ÖsterreichHochfilzenHochfilzenStaffel 4x6km13.12.Schweden
ÖsterreichHochfilzenHochfilzenStaffel 4x7.5km14.12.Norwegen
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen10km Verfolgung14.12.L. Vittozzi
FrankreichAnnecyAnnecy7.5km Sprint18.12.H. Öberg
FrankreichAnnecyAnnecy10km Sprint19.12.V. Christiansen
FrankreichAnnecyAnnecy10km Verfolgung20.12.L.Jeanmonnot
FrankreichAnnecyAnnecy12.5km Verfolgung20.12.J.Botn
FrankreichAnnecyAnnecy12.5km Massenstart21.12.M.Kirkeeide
FrankreichAnnecyAnnecy15km Massenstart21.12.T.Giacomel
DeutschlandOberhofOberhof10km Sprint08.01.
DeutschlandOberhofOberhof7.5km Sprint09.01.
DeutschlandOberhofOberhof12.5km Verfolgung10.01.
DeutschlandOberhofOberhofStaffel 4x6km10.01.
DeutschlandOberhofOberhofStaffel 4x7.5km11.01.
DeutschlandOberhofOberhof10km Verfolgung11.01.
DeutschlandRuhpoldingRuhpoldingStaffel 4x6km14.01.
DeutschlandRuhpoldingRuhpoldingStaffel 4x7.5km15.01.
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding7.5km Sprint16.01.
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding10km Sprint17.01.
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding10km Verfolgung18.01.
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding12.5km Verfolgung18.01.
TschechienNove MestoNove Mesto15km Einzel22.01.
TschechienNove MestoNove Mesto12.5km Einzel23.01.
TschechienNove MestoNove MestoStaffel single mixed24.01.
TschechienNove MestoNove MestoStaffel mixed 4x6km24.01.
TschechienNove MestoNove Mesto15km Massenstart25.01.
TschechienNove MestoNove Mesto12.5km Massenstart25.01.
FinnlandKontiolahtiKontiolahti15m Einzel05.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahti20km Einzel06.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahti12.5km Massenstart07.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahtiStaffel 4x7.5km07.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahtiStaffel 4x6km08.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahti15km Massenstart08.03.
EstlandOtepääOtepää10km Sprint12.03.
EstlandOtepääOtepää7.5km Sprint13.03.
EstlandOtepääOtepää12.5km Verfolgung14.03.
EstlandOtepääOtepää10km Verfolgung14.03.
EstlandOtepääOtepääStaffel single mixed15.03.
EstlandOtepääOtepääStaffel mixed 4x6km15.03.
NorwegenOsloOslo7.5km Sprint19.03.
NorwegenOsloOslo10km Sprint20.03.
NorwegenOsloOslo10km Verfolgung21.03.
NorwegenOsloOslo12.5km Verfolgung21.03.
NorwegenOsloOslo12.5km Massenstart22.03.
NorwegenOsloOslo15km Massenstart22.03.
Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

Johanna Puff muss pausieren
News

Herzmuskelentzündung: Deutsche Biathletin lange raus

  • 20.12.2025
  • 11:45 Uhr