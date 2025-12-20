Schlechte Nachrichten für Johanna Puff. Die deutsche Biathletin muss mit einer Herzmuskelentzündung lange aussetzen.

Für die deutsche Biathletin Johanna Puff ist der Traum von Olympia endgültig vorbei: Die 23-Jährige leidet an einer Myorkarditis, einer Herzmuskelentzündung. Sie müsse "in den nächsten Wochen mit Training und Wettkämpfen aussetzen", schrieb Puff auf "Instagram".

Das Talent des Deutschen Skiverbandes (DSV) war zuletzt beim IBU-Rennen in Obertilliach kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden. Jetzt habe sie "endlich Klarheit darüber, was in den vergangenen Wochen los war", so Europameisterin Puff: "Aber es ist schwer zu akzeptieren – besonders kurz vor dem Saisonstart mit klaren Zielen. Trotzdem muss meine Gesundheit an erster Stelle stehen."