- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport

Biathlon: Johanna Puff fällt mit Herzmuskelentzündung lange aus

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 11:45 Uhr
  • SID
Johanna Puff fällt wochenlang aus
Johanna Puff fällt wochenlang aus© AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Schlechte Nachrichten für Johanna Puff. Die deutsche Biathletin muss mit einer Herzmuskelentzündung lange aussetzen.

Für die deutsche Biathletin Johanna Puff ist der Traum von Olympia endgültig vorbei: Die 23-Jährige leidet an einer Myorkarditis, einer Herzmuskelentzündung. Sie müsse "in den nächsten Wochen mit Training und Wettkämpfen aussetzen", schrieb Puff auf "Instagram".

Das Talent des Deutschen Skiverbandes (DSV) war zuletzt beim IBU-Rennen in Obertilliach kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden. Jetzt habe sie "endlich Klarheit darüber, was in den vergangenen Wochen los war", so Europameisterin Puff: "Aber es ist schwer zu akzeptieren – besonders kurz vor dem Saisonstart mit klaren Zielen. Trotzdem muss meine Gesundheit an erster Stelle stehen."

- Anzeige -
- Anzeige -

Nur geringe Olympia-Chancen für Puff

Die Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina (6. biss 22. Februar) wären für Puff ohnehin gering gewesen. In diesem Winter hatte sie bisher noch nicht zum deutschen Weltcup-Aufgebot um Franziska Preuß gehört. Über den IBU-Cup hatte sie sich zurückkämpfen wollen.

In der vergangenen Saison hatte Puff zum deutschen WM-Kader in Lenzerheide gehört und war dort im Einzel am Start gewesen (Platz 22). Im Weltcup war ein 26. Rang ihre beste Platzierung gewesen.

- Anzeige -
Mehr Wintersport-News
Hochfilzen, Österreich 12. -14. Dezember 2025: BMW IBU Biathlon Weltcup - 2025 2026 - Hochfilzen - Verfolgung Männer 12,5km Im Bild: Philipp Nawrath (GER) Langlauf- und Biathlonzentrum *** Hochfilz...
News

Biathlon Weltcup 2025/26 heute live: Sprint der Männer in Annecy im Joyn-Stream

  • 20.12.2025
  • 10:03 Uhr
Skirennläuferin Lena Dürr
News

Ski Alpin - Weltcup heute live: Abfahrt in Val Gardena und Val d'Isere im Livestream auf Joyn

  • 20.12.2025
  • 09:59 Uhr
Pius Paschke
News

Skispringen 2025/26: Weltcup in Engelberg live - alle Wettbewerbe im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 20.12.2025
  • 09:54 Uhr
Laura Dahlmeier
News

Dahlmeier-Papa emotional: "Vielleicht wollte sie es so"

  • 17.12.2025
  • 10:12 Uhr
Schwer verletzt: Justin Lisso
News

Erneuter Kreuzbandriss bei Skispringer Lisso

  • 01.12.2025
  • 19:47 Uhr
Lena Dürr verpasst das Podest
News

Dürr "stolz" auf besten "Riesen"

  • 01.12.2025
  • 19:46 Uhr
Marlene Fichtner
News

Biathlon: Fichtner und Fratzscher verpassen Überraschung knapp

  • 30.11.2025
  • 19:58 Uhr
Nichts geht in Kuusamo
News

Wind sorgt für Flaute: Skisprung-Weltcup in Kuusamo abgesagt

  • 30.11.2025
  • 19:57 Uhr
Im Vierer nicht zu bezwingen: das Team Friedrich
News

Friedrich holt ersten Saisonsieg vor Lochner

  • 30.11.2025
  • 19:57 Uhr
Julia Tannheimer
News

Biathlon: DSV-Mixed-Staffel nur auf Rang acht

  • 30.11.2025
  • 19:56 Uhr