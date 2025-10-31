Biathlon-weltcup live auf joyn
Biathlon-Weltcup 2026 heute live: 7,5km Sprint der Frauen in Otepää im kostenlosen Joyn-Stream - Termine und Zeiten
- Aktualisiert: 13.03.2026
- 08:51 Uhr
- ran.de
Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup geht auf die Zielgerade. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup ist in vollem Gange. Franziska Preuß, Titelverteidigerin im Gesamtweltcup hat ihre Karriere nach Olympia beendet.
Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zur Weltcup-Saison 2025/26 im Biathlon.
Biathlon-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welche Rennen werden als nächstes übertragen?
- Weltcup-Biathlon: Otepää (Estland)
- Rennen: Sprint Männer (12. März), Sprint Frauen (13. März), Verfolgung Männer und Frauen (13. März), Single Mixed und Mixed-Staffel (14. März)
Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Welche Termine stehen an?
Auch in der Biathlon-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison begannim November 2025 in Östersund und zieht sich bis Mitte März 2026 mit dem Saisonabschluss im norwegischen Oslo.
Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.
Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.
Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.