Wintersport

Biathlon: Weltcupsieger Sivert Guttorm Bakken verstirbt mit 27 Jahren

Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist während eines Trainingslagers in Italien verstorben.

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Das gaben der norwegische Verband und die Internationale Biathlon-Union (IBU) bekannt. Demnach sei Bakken, der in der Saison 2021/22 einen Weltcupsieg am Holmenkollen in Oslo gefeiert und die kleine Kugel im Massenstart gewonnen hatte, während eines Trainingslagers in Italien gestorben.

"Die IBU ist zutiefst schockiert und traurig über die tragische Nachricht vom plötzlichen Tod von Sivert Bakken", sagte IBU-Präsident Olle Dahlin: "Sein Tod in so jungen Jahren ist unfassbar, aber er wird nicht vergessen werden und für immer in unseren Herzen bleiben."

Nach der Weltcup-Saison 2021/22 war bei Bakken eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung, diagnostiziert worden. Im November 2024 hatte er dann seine Rückkehr bei IBU-Wettbewerben gegeben. Zuletzt war er noch bei der Weltcup-Station in Le Grand Bornand an den Start gegangen und hatte dabei unter anderem im Sprint den fünften Platz belegt.

"Siverts Comeback im Biathlon nach einer Zeit großer Schwierigkeiten war für alle in der Biathlon-Familie eine Quelle großer Freude und ein inspirierender Beweis für seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit", sagte Dahlin: "Die Gedanken der IBU sind in dieser schweren Zeit bei Siverts Familie und Freunden, seinem Team und allen Mitgliedern der norwegischen Biathlon-Familie."

