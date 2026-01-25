Skiflug-WM: Wilde Szene! Dominator Prevc verliert Ski und Gold-Chance

Bei der Skiflug-WM sorgt Domen Prevc für einen Zwischenfall. Damit ist der Wettbewerb für den Dominator des Winters beendet, ehe er begonnen hat.

Ein durch die Luft fliegender Ski des neuen Einzel-Weltmeisters Domen Prevc hat Titelverteidiger Slowenien bei der Skiflug-WM in Oberstdorf die Siegchance im Teamwettbewerb gekostet.

Vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik rutschten beide Ski des 26-Jährigen unkontrolliert die Schanze herunter, einer flog sogar etwa 50 Meter durch die Luft und stoppte erst im Auslauf.

Getroffen wurde niemand. Prevc durfte danach allerdings nicht springen, ein Protest wurde abgelehnt.

"Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es war Eigenverschuldung, es gibt ganz klare Regeln", sagte Andreas Bauer, der im Weltverband FIS Mitglied der Materialkommission ist, in der ARD: "Es gibt oben eine Kontrollbox, dort hätte er die Ski reinstellen können. Er hätte sie auch einem Mitarbeiter geben können, aber er hat sie angelehnt. Bei dem Schneefall ist es glitschig, dann haben sie sich selbstständig gemacht."

Ein slowenisches Teammitglied hatte den Ski in Windeseile wieder nach oben gebracht, doch dort wurde Domen Prevc ein Start verweigert.