Die deutsche Single-Mixed-Staffel überrascht in Nove Mesto. Doch statt des Sieges endet der Tag mit der Disqualifikation.

Drama in Nove Mesto: Die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Leonhard Pfund hat beim Biathlon-Weltcup schon einen Überraschungssieg gefeiert. Doch ein Fauxpas nach dem Schießen sorgt am Ende für die Disqualifikation und einen Kampf mit den Tränen.

Weil Fichtner nach ihrem zweiten Liegendschießen beim Verlassen der Matte ihren linken Arm nicht durch den Gewehrriemen bekam, wurde dem DSV-Duo aufgrund eines Verstoßes gegen die Sicherheitsbestimmungen der Erfolg aberkannt.

"Die Regel besagt, dass zum Zeitpunkt des Verlassens beide Arme durch das Tragegestell sein müssen und dass dieses auf der Schulter ist. Das war nicht der Fall", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: "Die Fernsehbilder diesbezüglich waren eindeutig, die Regel ist eindeutig." Für die jungen Athleten sei der Ausgang "natürlich schon schwer".

Zuvor hatten sich Fichtner und Pfund mit nur vier Nachladern und starker Laufleistung durchgesetzt und damit vermeintlich den ersten deutschen Erfolg im Single Mixed seit dem 20. Januar 2024 gefeiert, als sich Vanessa Voigt und Justus Strelow auf der Olympiastrecke von Antholz Platz eins gesichert hatten.

Somit erbte dann aber Finnland (0 Strafrunden+8 Nachlader) Platz eins, Frankreich (0+6/+11,3 Sekunden) und Norwegen (0+8/+16,7) vervollständigten das Podest.