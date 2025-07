Bis Südkorea (9. bis 25. Februar) sei "ja noch eine Zeit lang hin. Es geht einfach in den nächsten zwei Wochen in Ruhpolding und Antholz darum, weiter an der Form zu feilen. Aber alles in allem fühle ich mich jetzt wieder gut und freue mich auf die nächsten Rennen", sagte die 24-Jährige.

Ruhpolding - Biathlon-Königin Laura Dahlmeier sieht sich gut vier Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang "alles in allem wieder im Plan. Meine Form ist aufsteigend. Insgesamt passt das jetzt schon", sagte die siebenmalige Weltmeisterin der Sport Bild.

Hönig: "Kein Grund zur Panik"

Am Donnerstag steht beim Weltcup in Ruhpolding das Einzelrennen über 15 km auf dem Programm. In Oberhof hatte Dahlmeier zuletzt die Plätze 13 und sieben belegt. Infekte zu Saisonbeginn und am Jahreswechsel hatten sie in der Vorbereitung aber zurückgeworfen.

"Noch ist nichts verloren, es besteht kein Grund zur Panik", sagte Bundestrainer Gerald Hönig der Sport Bild: "Aber klar ist auch: Jetzt darf gesundheitsmäßig nichts mehr passieren. Laura braucht nun harte Wettkämpfe, um ihr Niveau zu steigern." Vor Pyeongchang finden in dieser Woche in Ruhpolding und danach in Antholz (16. bis 21. Januar) noch zwei Weltcups statt.

