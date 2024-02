Biathlon-WM 2024: Frauen-Staffel gewinnt überraschend Bronze

Anzeige

Die deutschen Biathletinnen haben den Personalsorgen und Material-Problemen getrotzt und in der WM-Staffel von Nove Mesto überraschend Bronze gewonnen.

In Abwesenheit der gesundheitlich angeschlagenen Franziska Preuß belegte das DSV-Quartett mit Einzel-Silbermedaillengewinnerin Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Sophia Schneider nach neun Nachladern den dritten Platz. Auch bei der Heim-WM in Oberhof hatten die deutschen Frauen auf dem Podest gestanden und Silber gewonnen.

"Ich war gedanklich schon im Bus nach Hause", sagte Ersatzfrau Schneider am "ZDF"-Mikrofon: "Die letzte Runde war wie im Film." Der Tag habe "gezeigt, dass man niemals aufgeben darf", sagte Hettich-Walz, die sich zuvor über ihre Leistung in der Loipe geärgert hatte.

Trotz Patzern sicherte sich Topfavorit Frankreich Gold. Das Team mit Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon (2 Strafrunden+11 Nachlader) setzte sich vor dem schwedischen Team durch.

Wenige Stunden vor dem Start hatte die deutsche Mannschaft den kurzfristigen Ausfall von Anführerin Preuß verkraften müssen. Die 29-Jährige, eigentlich als Schlussläuferin eingeplant, fiel mit Halsschmerzen aus.

Dafür rückte Schneider in das Team, es war ihre Premiere als vierte Läuferin einer Staffel. Für die Frauen enden die Weltmeisterschaften am Sonntag mit dem Massenstart (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).