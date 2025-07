"Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sie von Steinschlag erfasst wurde. Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5700 Metern", teilte ihr Management mit: "Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet." Aufgrund der "Abgeschiedenheit des Gebiets" sei erst am Dienstagmorgen ein Rettungshubschrauber über der Unglücksstelle gewesen.

Die Sportwelt bangt um eine der besten Biathletinnen der Geschichte: Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan verunglückt. Bei einem Hubschrauber-Überflug an der Unglücksstelle seien keine Lebenszeichen festgestellt worden, die zweimalige Olympiasiegerin sei mindestens schwerst verletzt. Das teilte ihr Management am Dienstagnachmittag mit. Wegen andauernder großer Steinschlaggefahr im pakistanischen Karakorum-Gebirge habe bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand persönlich zu der 31-Jährigen vordringen können.

Laura Dahlmeier: Internationales Bergrettungsteam im Einsatz

Nun koordiniere ein internationales Bergrettungsteam am 6069 Meter hohen Laila Peak die Bergung, auch dort in der Umgebung befindliche erfahrene Bergsteiger fungieren als Unterstützung. Weitere Informationen zum Unfall würden bereitgestellt, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dahlmeier befand sich bereits sei Ende Juni gemeinam mit Freunden in der Region und bestieg zuletzt am 8. Juni erfolgreich den Great Trango Tower (6287 m).

Ihre Freundin Veronika Schirmer sagte einst in einer ZDF-Doku über das gefährliche Hobby: "Die Sorge ums Bergsteigen, das ist einfach eine Risikosportart. Irgendwann schlägt die Statistik zu, aber ich vertraue ihr einfach, was sie da tut." Dennoch passierte nun dieses tragische Unglück. In den sozialen Netzwerken nahmen in kürzester Zeit zahlreiche Sportler Anteil und drückten ihre Unterstützung aus.

"Auf einmal steht die Zeit still. Wir alle denken an dich, Laura", schrieb etwa Rodler Felix Loch. "In Gedanken bei dir", schrieb dessen Kollegin Dajana Eitberger. Dahlmeier ist seit 2023 staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin, das Bergsteigen wurde bereits während ihrer aktiven Sportlerkarriere zu ihrer großen Leidenschaft. Diese Passion war auch mit ein Grund für ihr frühes Karriereende 2019 im Alter von 25 Jahren.