Marcel Hirscher kehrt 2051 Tage nach seinem bislang letzten Weltcup-Rennen in den Skizirkus zurück.

Der Niederländische Skiverband bestätigte am Dienstag, dass der Österreicher beim Saisonauftakt am Sonntag in Sölden beim Riesenslalom starten wird.

"Für TeamNLsnow markiert dieses Wochenende ein historisches Ereignis", schrieb der Verband auf seiner Internetseite: "Marcel Hirscher wird sein Debüt unter niederländischer Flagge geben. (...) Wir wünschen Marcel viel Glück!"

Der achtmalige Gesamtweltcupsieger Hirscher hatte seine überaus erfolgreiche Laufbahn 2019 beendet. Der Slalom in Soldeu/Andorra am 17. März 2019, bei dem der zweimalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister 14. geworden war, ist sein bislang letztes Weltcup-Rennen.

Für seine Rückkehr wechselte der 35-Jährige die Nation, künftig startet er für die Heimat seiner Mutter Sylvia. Er wolle keinem Österreicher den Platz wegnehmen, sagte er dazu.