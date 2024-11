Nächste Ski-Sensation nach Hirscher-Comeback: Superstar Lindsey Vonn kehrt ebenfalls zurück

Sie habe die Hoffnung, "dass ich bei den Weltcuprennen in Beaver Creek am 14. und 15. Dezember etwas erreichen kann", erklärte Vonn, die in ihrer Karriere 82 Weltcuprennen gewonnen und 2010 in Vancouver olympisches Abfahrtsgold errungen hat. Im April unterzog sich die 40-Jährige erfolgreich einer Knieoperation. "Wieder ohne Schmerzen Skifahren zu können, war eine unglaubliche Reise", erklärte sie.