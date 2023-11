Anzeige

Klima-Aktivisten sorgen beim Slalom in Gurgl für einen Eklat. Die Athleten reagieren wütend, es kommt zu Handgreiflichkeiten.

Felix Neureuther schäumte.

"Herrschaftszeiten!", schimpfte der TV-Experte am "BR"-Mikrofon über die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" im Zielraum von Gurgl, "das ist so ein Krampf, das braucht's überhaupt nicht, das hat im Sport nicht zu suchen!"

Und weil Henrik Kristoffersen genauso dachte, sah er angesichts all des orangefarbenen Aktivisten-Pulvers im blütenweißen Schnee rot.

"Verdammte Idioten", schimpfte der Slalom-Weltmeister, "die zerstören das Rennen!"

In seiner Raserei wollte der Norweger den Protestlern an die Gurgel, zwei Ordner konnten ihn mit Müh und Not davon abhalten.

Sein Teamkollege Sebastian Foss Solevaag hatte mehr Erfolg: Der frühere Weltmeister stapfte kurz entschlossen in den Zielraum und zerrte einen der drei Umweltschützer durch den Schnee.