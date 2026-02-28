- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport

Super-G in Soldeu: Emma Aicher deklassiert Konkurrenz und feiert fünften Weltcup-Sieg

  • Aktualisiert: 28.02.2026
  • 11:40 Uhr
  • SID

Nach ihrer doppelten Silbermedaille bei Olympia deklassiert Emma Aicher die Konkurrenz beim Super-G in Soldeu.

Emma Aicher riss die rechte Faust in die Höhe, riss die linke Faust in die Höhe, lachte und schüttelte dann ein wenig erstaunt den Kopf: Gewaltige 0,88 Sekunden betrug ihr Vorsprung, als sie beim Super-G in Soldeu im Kleinstaat Andorra ins Ziel gekommen war, 0,88 Sekunden lag die zweimalige Olympia-Zweite auch noch vorne, als das Rennen zu Ende war - und sie ihren fünften Sieg im Weltcup feiern durfte.

Keine schien von diesem souveränen Erfolg unter strahlend blauem Himmel mehr überrascht als Aicher selbst. "Keine Ahnung", antwortete die 22-Jährige auf die Frage, warum sie denn so schnell gewesen sei, "ich finde nicht, dass ich es voll durchgezogen habe."

Es sei sogar so gewesen, gestand das Multitalent, dass sie sich während der Fahrt gesagt habe: "Ja, Emma, konsequenter fahren." Aber, ergänzte sie, "es hat ja auch so gepasst."

- Anzeige -
- Anzeige -

Aicher deklassiert Konkurrenz

Und wie es passte: 0,88 Sekunden Vorsprung auf die Neuseeländerin Alice Robinson, 0,98 Sekunden auf die drittplatzierte Corinne Suter aus der Schweiz, die am Vortag die Abfahrt in Soldeu gewonnen hatte - das war mehr als deutlich.

Auch die Teamkollegin konnte da nicht mithalten: Kira Weidle-Winkelmann belegte einen guten siebten Rang (+1,41 Sekunden). Für Aicher war es der dritte Saisonsieg und der dritte insgesamt im Super-G.

Aicher verkürzte zehn Rennen vor dem Saisonende außerdem ihren Rückstand im Gesamtweltcup: 299 Punkte liegt sie nun hinter Mikaela Shiffrin aus den USA (1133 Punkte). Zehn Rennen stehen noch aus, davon sechs in den beiden Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G (je 3) - um in den Kampf um die große Kristallkugel tatsächlich noch eingreifen zu können, müsste Aicher allerdings noch weitere Siege folgen lassen. Im Idealfall schon im Super-G am Sonntag.

- Anzeige -
Mehr Wintersport-News
Pius Paschke
News

Skiflug-Weltcup heute live: Die Springen vom Kulm und aus Hinzenbach im kostenlosen Joyn-Stream

  • 28.02.2026
  • 12:52 Uhr
Philipp NAWRATH (GER, SK Nesselwang). Biathlon, Verfolgung der Maenner. IBU Weltcup, Saison 2025-2026, am 18.01.2026 in Ruhpolding, C H I E M G A U A R E N A, Deutschland. Quelle Copyright Credit :...
News

Biathlon-Weltcup 2026 live im Joyn-Stream

  • 28.02.2026
  • 12:51 Uhr
FIS Ski World Cup 2024-2025 - Men s World Cup Super G Livigno (ITA) 27 12 25 JOCHER Simon (GER) PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xLucianoxMariaxBisi IPAxSportx xipa-agency.netx xx IPA_69502147 IPA...
News

Ski Alpin live: Weltcup in Soldeu und Garmisch-Partenkirchen im Free-TV und Joyn-Stream

  • 28.02.2026
  • 12:41 Uhr
Emma Aicher bei der Abfahrt in Soldeu
News

Aicher verpasst Abfahrtspodest in Soldeu knapp

  • 27.02.2026
  • 12:29 Uhr
imago images 1072661178
News

Penis-Wirbel: Weltverband prüft neue Messtechnik

  • 20.02.2026
  • 00:05 Uhr
Beißt auf die Zähne: Lindsey Vonn
News

Olympia: Vonn will trotz Kreuzbandriss starten

  • 03.02.2026
  • 17:31 Uhr
PREVC Domen (Slowenien), GER, FIS Viessmsann Skiflug Weltmeisterschaft Oberstdorf, Wettkampf Herren Einzel, 3. und 4. Durchgang, Saison 2025 2026, 24.01.2026 GER, FIS Viessmsann Skiflug Weltmeister...
News

Skiflug-WM: Wilde Szene! Dominator verliert Ski und Gold-Chance

  • 25.01.2026
  • 17:31 Uhr
Linus Straßer beim Slalom in Kitzbühel
News

Podest in Kitzbühel: Linus Straßer zurück in Top-Form

  • 25.01.2026
  • 14:34 Uhr
imago images 46249927
News

Ski Alpin in Kitzbühel heute live: Streif 2026 – Abfahrt und Slalom im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 25.01.2026
  • 12:37 Uhr
Pfund bei seinem Weltcup-Debüt
News

Biathlon-Drama: Erst Sensations-Sieg, dann disqualifiziert

  • 24.01.2026
  • 15:19 Uhr