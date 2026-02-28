Nach ihrer doppelten Silbermedaille bei Olympia deklassiert Emma Aicher die Konkurrenz beim Super-G in Soldeu.

Emma Aicher riss die rechte Faust in die Höhe, riss die linke Faust in die Höhe, lachte und schüttelte dann ein wenig erstaunt den Kopf: Gewaltige 0,88 Sekunden betrug ihr Vorsprung, als sie beim Super-G in Soldeu im Kleinstaat Andorra ins Ziel gekommen war, 0,88 Sekunden lag die zweimalige Olympia-Zweite auch noch vorne, als das Rennen zu Ende war - und sie ihren fünften Sieg im Weltcup feiern durfte.

Keine schien von diesem souveränen Erfolg unter strahlend blauem Himmel mehr überrascht als Aicher selbst. "Keine Ahnung", antwortete die 22-Jährige auf die Frage, warum sie denn so schnell gewesen sei, "ich finde nicht, dass ich es voll durchgezogen habe."

Es sei sogar so gewesen, gestand das Multitalent, dass sie sich während der Fahrt gesagt habe: "Ja, Emma, konsequenter fahren." Aber, ergänzte sie, "es hat ja auch so gepasst."