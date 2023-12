Langläuferin Carl feiert ersten Weltcupsieg

Anzeige

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist in Trondheim überraschend zu ihrem ersten Weltcup-Erfolg gestürmt und hat damit eine deutsche Durststrecke nach zwei Jahrzehnten beendet. Beim Intervallstart über 10 km im klassischen Stil ließ die 28-Jährige aus Zella-Mehlis der versammelten Weltelite keine Chance und siegte überlegen mit 19,6 Sekunden Vorsprung auf die US-Amerikanerin Rosie Brennan. Dritte wurde Schwedens Skiathlon-Weltmeisterin Ebba Andersson (+21,6).

"Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Es ist so verrückt, die ganze Mannschaft ist on fire! Ich bin überglücklich", sagte die 28 Jahre alte Thüringerin, hinter der Pia Fink (Bremelau) mit Platz sieben ebenfalls ein Topergebnis erreichte.

Es war der erste Einzelsieg für eine deutsche Frau im Weltcup außerhalb von Etappenrennen seit fast 20 Jahren. Zuletzt hatte Claudia Nystad im Januar 2004 in Otepää über 15 km triumphiert. Danach gelangen Nystad bei den Weltcups-Finals 2008 und 2009 im Sprint sowie Katharina Hennig bei der Tour de Ski 2023 in Val di Fiemme über 15 km jeweils Etappensiege.

Hennig, 2022 in Peking Teamsprint-Olympiasiegerin mit Carl, fehlte am Sonntag in Trondheim wegen der Folgen einer Corona-Infektion.