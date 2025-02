2023 in Planica hatte sie Gold mit dem Team und dem Mixed-Team geholt. "Das ist unglaublich, es zahlt sich gerade so viel harte Arbeit aus", sagte Freitag im ZDF: "Es ist einfach nur schön."

Skispringerin Selina Freitag hat bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Silber im Einzelwettkampf von der Normalschanze gewonnen und damit die erste Medaille für den Deutschen Skiverband (DSV) bei den Titelkämpfen in Norwegen geholt.

Titelverteidigerin Schmid enttäuscht

Titelverteidigerin Katharina Schmid verpasste eine Medaille deutlich und kam auf Rang 19. Agnes Reisch wurde als zweitbeste Deutsche Zehnte. Juliane Seyfarth landete auf Platz 27.

Die ebenfalls für den Wettkampf qualifizierte Luisa Görlich hatte sich in der Vorausscheidung am Donnerstagabend erneut schwer am Knie verletzt und war damit nicht am Start.