Skispringen: Philipp Raimund weckt als Quali-Zweiter Hoffnung - Geiger scheitert

Der deutsche Hoffnungsträger muss sich nur dem Topfavoriten Domen Prevc geschlagen geben. Felix Hoffman hat noch Luft nach oben, Karl Geiger wird das Springen verpassen.

Skispringer Philipp Raimund hat mit Platz zwei in der Qualifikation von Oberstdorf einen Traumstart in die 74. Vierschanzentournee hingelegt.

Der 25-Jährige musste mit einem Flug auf 132,5 m einzig Topfavorit Domen Prevc aus Slowenien den Vortritt lassen und weckte Hoffnungen für die Entscheidung am Montag. Bereits ausgeschieden ist dagegen Lokalmatador Karl Geiger als 53.

Raimund, in dieser Saison schon viermal auf dem Podest, belegte vor 15.500 Fans am Schattenberg klar hinter Weltmeister Prevc (139,5 m), aber vor Titelverteidiger Daniel Tschofenig (Österreich) Rang zwei.

Um ein Haar hätte es zum dritten deutschen Qualisieg in Oberstdorf seit 2000 gereicht, dies war zuletzt nur Andreas Wellinger (2021) und Richard Freitag (2017) gelungen.

Felix Hoffmann mit Luft nach oben

Der zweite deutsche Hoffnungsträger Felix Hoffmann ließ als Zwölfter dagegen noch Luft nach oben. Bei der Generalprobe in Engelberg war der Senkrechtstarter noch zweimal auf das Podest geflogen.

Für die Sorgenkinder Geiger und Andreas Wellinger endete das Comeback zwiegespalten. Lokalmatador Geiger verpasste erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner Heimschanze, der zweimalige Olympiasieger Wellinger ist nach einem ordentlichen Sprung auf Rang 39 zumindest dabei.

Das DSV-Duo hatte nach schwachen Ergebnissen vor der Tournee im Weltcup pausiert, um an der Form zu feilen.

Ryoyu Kobayashi nur auf Platz sieben

Die Topfavoriten erlebten Licht und Schatten: Während der im Gesamtweltcup führende Prevc überragte, musste sich Ryoyu Kobayashi mit Rang sieben begnügen. Der Japaner kann die Tournee zum vierten Mal gewinnen. Der Österreicher Stefan Kraft kam nicht über den 33. Platz hinaus.

Insgesamt schafften es sechs der neun DSV-Adler in den Wettkampf, auch Pius Paschke (21.), Constantin Schmid (44.) und Luca Roth (46.) sind dabei.

Ausgeschieden sind neben Geiger auch Ben Bayer (52.) und Debütant Max Unglaube (60.).

Innsbruck, Österreich, 24. November 2023: Skispringen, Herren, Vierschanzentournee 2023 2024, Four Hills Tournament, 4hills, Weltcup, Skijumping Hier im Bild der Kessel der Bergisel Schanze im Berg...
News

Vierschanzentournee 2025/26 live - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

  • 28.12.2025
  • 13:01 Uhr
FIS Ski jumping, Skispringen, Ski, nordisch World Cup Men, Engelberg, Switzerland Engelberg, Switzerland, 20th Dec 2025:German ski jumper Philipp Raimund (left) finishes in 4th place, while his com...
News

Endet der Tournee-Fluch? Hannawald über die deutschen Chancen

  • 28.12.2025
  • 11:14 Uhr

