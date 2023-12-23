- Anzeige -
Alle wichtigen Informationen zur Tournee

Vierschanzentournee 2025/26 heute live - TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 20:12 Uhr
  • Nikola Brankovic

Die 74. Ausgabe der renommierten Vierschanzentournee steht bevor. ran hat sämtliche Informationen zu Terminen, Ticketverfügbarkeit, Übertragung und mehr für euch zusammengestellt.

Die 74. Vierschanzentournee rückt näher und verspricht erneut eine Menge Spannung.

Vierschanzentourne 2025/26: Zeitplan, Orte und TV-Übertragung

Sportbegeisterte dürfen sich zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag auf fesselnde Wettkämpfe freuen, wenn die legendäre Vierschanzentournee die Bühne für atemberaubende Weitenjagden bietet.

Im Vorjahr sicherte sich Daniel Tschofenig den Gesamtsieg der Vierschanzentournee. Andreas Wellinger erreichte mit dem 6. Platz die beste Leistung unter den deutschen Athleten.

WELLINGER Andreas (Deutschland), GER, FIS Skisprung Weltcup Klingenthal, Wettkampf Großschanze Herren, Saison 2025 2026, 13.12.2025 GER, FIS Skisprung Weltcup Klingenthal, Saison 2025 2026, 13.12.2...

Vierschanzentournee: Springen in Oberstdorf am 29.12. um 16:30 Uhr!

Verfolge die Vierschanzentournee im Joyn-Livestream.

Erfahre alles Wissenswerte zum Zeitplan, Ticketverkauf, Übertragung und mehr für die 74. Vierschanzentournee in unserem umfassenden Überblick.

Vierschanzentournee: Start und Finale

Die Vierschanzentournee startet am 28. Dezember 2025, mit der Qualifikation von der berühmten Schattenbergschanze in Oberstdorf begonnen. Am darauffolgenden Tag wird auf derselben Schanze das erste Wettbewerb-Springen der Vierschanzentournee ausgetragen. Es folgen Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Den krönenden Abschluss der vierteiligen Tournee bildet das Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 6. Januar 2025.

Holen Sie sich alle wichtigen Informationen zu Terminen und Austragungsorten der Vierschanzentournee hier auf ran.de

Vierschanzentournee live: Orte, Termine, Zeitplan

Die Vierschanzentournee setzt sich aus vier eigenständigen Wettkämpfen innerhalb des Gesamt-Weltcups zusammen, die auf unterschiedlichen Schanzen in Deutschland und Österreich ausgetragen werden. Hier ist der detaillierte Ablauf:

  • 29. Dezember 2025; 16:30 Uhr: Oberstdorf
  • 31. Dezember 2025; 16:00 Uhr: Garmisch-Partenkirchen
  • 04. Januar 2026; 13:30 Uhr: Innsbruck
  • 06. Januar 2026 ; 16:30 Uhr: Bischofshofen
Vierschanzentournee: Tickets

Der Ticketvorverkauf ist bereits im Gange. Karten können über die folgenden Website erworben werden.

Vierschanzentournee live: TV-Übertragung

Auch in diesem Jahr wird die Vierschanzentournee wieder live im Free-TV übertragen. Sowohl ARD und ZDF, als auch Eurosport übertragen die Wettkämpfe.

Vierschanzentournee live im Stream

Selbstverständlich könnt ihr die Vierschanzentournee nicht nur im Fernsehen, sondern auch parallel dazu online im Livestream verfolgen auf Joyn verfolgen.

Alle Qualifikationen und die Wertungssprünge begleiten wir im Liveticker auf ran.de.

Historie der Vierschanzentournee

Die Ursprünge der Vierschanzentournee reichen zurück bis zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, das erstmals 1921 stattfand. Die Vision, dieses Springen auf vier verschiedene Schanzen auszuweiten, entstand 1949 in Partenkirchen durch die Springerfreunde aus Innsbruck und Partenkirchen.

Die erste Austragung der "Springertournee" erfolgte dann 1953. Bereits bei der zweiten Ausgabe wurde die Reihenfolge der Austragungsorte auf Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen geändert. Diese Abfolge hat sich seitdem bis heute unverändert fortgesetzt.

Rekordsieger der Vierschanzentournee: Wer sicherte sich die meisten Gesamtsiege?

Mit fünf Triumphen hält der Finne Janne Ahonen den Rekord für die meisten Gesamtsiege in der Vierschanzentournee. Der deutsche Springer Sven Hannawald vollbrachte bei der 50. Vierschanzentournee 2001/2002 eine historische Leistung, indem er als erster Athlet alle vier Einzelspringen des Wettbewerbs gewann.

Dieses herausragende Kunststück wurde seitdem sowohl von Kamil Stoch aus Polen in der Saison 2017/2018 als auch von Ryoyu Kobayashi aus Japan in der Saison 2018/2019 wiederholt.

