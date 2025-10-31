- Anzeige -
- Anzeige -
Skisprung-weltcup live auf joyn

Skispringen 2025/26 heute live - Einzelspringen in Wisla im Joyn-Stream - alle Weltcup-Wettbewerbe im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 21:12 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.

Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Pius Paschke

Skisprung-Weltcup ab 04. Dezember 2025: Das Springen in Wisla ab 17:30 Uhr im Livestream auf Joyn!

Verfolge den Skisprung-Weltcup LIVE auf Joyn.

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen.

- Anzeige -

Skisprung-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welches Springen wird heute live übertragen?

  • Weltcup-Skispringen: Wisla (Polen), Damen-Einzelspringen HS 134; Herren-Einzelspringen HS 142 Einzel
  • Wettbewerb: Skisprung-Weltcup, Einzelspringen
  • Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 04. Dezember 2025, 17:15 Uhr; Freitag, 05. Dezember, 11:30 Uhr; Samstag, 06. Dezember 2025, 14:45 Uhr; Sonntag, 07. Dezember 2025, 15:55 Uhr
  • Ort: Wisla, Polen

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Skisprung-Weltcup 2025/26 heute live: Welche Termine stehen an?

Auch in der Skisprung-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Lillehammer und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Highlight beim Skiflug-Spektakel in Planica.

WettbewerbWettbewerbRundeDatumSieger
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Team21.11.Japan
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel22.11.N. Maruyama
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel22.11.D. Tschofenig
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel23.11.N. Maruyama
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel23.11.R. Kobayashi
SchwedenFalunFalunHS 95 Einzel25.11.S. Kraft
SchwedenFalunFalunHS 132 Einzel26.11.A. Lanisek
SchwedenFalunFalunHS 95 Einzel28.11.N. Maruyama
FinnlandRukaRukaHS 142 Einzel29.11.A. Lanisek
SchwedenFalunFalunHS 132 Einzel30.11.N. Prevc
FinnlandRukaRukaHS 142 Einzel30.11.ausg.
PolenWislaWislaHS 134 Einzel04.12.A.Strøm
PolenWislaWislaHS 134 Einzel05.12.
PolenWislaWislaHS 134 Einzel06.12.
PolenWislaWislaHS 134 Einzel07.12.
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel12.12.
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel13.12.
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel13.12.
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel14.12.
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel20.12.
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel20.12.
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel21.12.
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel21.12.
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeQuali Oberstdorf28.12.
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeOberstdorf29.12.
DeutschlandTwo-Nights-TourTwo-Nights-TourGarmisch Partenkirchen HS 14231.12.
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeQuali Garmisch-Partenkirchen31.12.
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeGarmisch-Partenkirchen01.01.
DeutschlandTwo-Nights-TourTwo-Nights-TourOberstdorf HS 13701.01.
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeQuali Innsbruck03.01.
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeInnsbruck04.01.
ÖsterreichVillachVillachHS 98 Einzel05.01.
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeQuali Bischofshofen05.01.
ÖsterreichVillachVillachHS 98 Einzel06.01.
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeBischofshofen06.01.
SlowenienLjubnoLjubnoHS 94 Einzel10.01.
PolenZakopaneZakopaneHS 140 Team10.01.
SlowenienLjubnoLjubnoHS 94 Einzel11.01.
PolenZakopaneZakopaneHS 140 Einzel11.01.
ChinaZhangjiakouZhangjiakouHS 140 Einzel16.01.
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel17.01.
ChinaZhangjiakouZhangjiakouHS 140 Einzel17.01.
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel18.01.
JapanZaoZaoHS 102 Einzel20.01.
JapanZaoZaoHS 102 Einzel21.01.
DeutschlandFIS Skiflug-WMSkiflug-WMHS 235 Einzel Tag 123.01.
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel24.01.
DeutschlandFIS Skiflug-WMSkiflug-WMHS 235 Einzel Tag 224.01.
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel25.01.
DeutschlandFIS Skiflug-WMSkiflug-WMHS 235 Team Tag 325.01.
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Team30.01.
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel31.01.
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel31.01.
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel01.02.
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel01.02.
ÖsterreichKulmKulmHS 235 Einzel28.02.
ÖsterreichHinzenbachHinzenbachHS 90 Einzel28.02.
ÖsterreichKulmKulmHS 235 Einzel01.03.
ÖsterreichHinzenbachHinzenbachHS 90 Einzel01.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Einzel05.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Einzel06.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Einzel07.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Super Team08.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel Quali I13.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel Quali I13.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel I14.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel I14.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel Quali II15.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel Quali II15.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel II15.03.
NorwegenRaw AirRaw AirOslo Einzel II15.03.
NorwegenRaw AirRaw AirVikersund Einzel Quali I20.03.
NorwegenRaw AirRaw AirVikersund Einzel Quali21.03.
NorwegenRaw AirRaw AirVikersund Einzel I21.03.
NorwegenRaw AirRaw AirVikersund Einzel I21.03.
NorwegenRaw AirRaw AirVikersund Einzel II22.03.
NorwegenRaw AirRaw AirVikersund Einzel Quali II22.03.
NorwegenRaw AirRaw AirVikersund Einzel II22.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Einzel27.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Team28.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Einzel28.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Einzel29.03.
- Anzeige -

Skisprung-Weltcup heute live: Kann ich die Springen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Springen über Joyn im Livestream übertragen.

- Anzeige -

Skisprung-Weltcup heute live: Kann ich die Springen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Springen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

- Anzeige -

Skisprung-Weltcup: Kann ich die Springen heute im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Springen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

Neueste News und Videos

Mainz 05: Christian Heidel findet nach Trainer-Entlassung deutliche Worte

  • Video
  • 02:50 Min
  • Ab 0

NFL - Travis Kelce über Taylor Swift: So oft streiten wir uns

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0

Rugby-WM im "Aussie-Style"! Das ist der Turniermodus

  • Video
  • 01:48 Min
  • Ab 0

Darts-WM: Alle Weltmeister der vergangenen zehn Jahre

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0

NFL - Shedeur Sanders' Rivale: Freundin bekommt Shitstorm

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0

FC Liverpool: Rührender Babypost für verstorbenen Diogo Jota

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0

DFB-Pokal - BVB: "Hatte Bellingham überhaupt einen Ballkontakt?"

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0

NFL: Colts-Kicker mit Seitenhieb gegen Ex-Team

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0

NFL: Mit 35 noch fit! Adam Thielen beim ersten Steelers-Training

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0