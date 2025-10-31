- Anzeige -
- Anzeige -
Skisprung-weltcup live auf joyn

Skisprung-Weltcup live:  Springen von Lahti im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 08:02 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup läuft. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup ist in vollem Gange. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.

Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Pius Paschke

Herren-Skifliegen vom Kulm und der Frauen-Weltcup aus Hinzenbach am 28. Februar ab 13:20 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge den Skisprung-Weltcup LIVE auf Joyn.

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen.

- Anzeige -

Skisprung-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welche Springen werden live übertragen?

  • Wettbewerb: Einzel der Männer (6. und 7. März); Einzel der Frauen (5. und 6. März), Super Team Männer (8. März)
  • Austragungsorte: Lahti

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Skisprung-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an?

Auch in der Skisprung-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Lillehammer und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Highlight beim Skiflug-Spektakel in Planica.

WettbewerbWettbewerbRundeDatumSieger
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Team21.11.Japan
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel22.11.N. Maruyama
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel22.11.D. Tschofenig
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel23.11.N. Maruyama
NorwegenLillehammerLillehammerHS 140 Einzel23.11.R. Kobayashi
SchwedenFalunFalunHS 95 Einzel25.11.S. Kraft
SchwedenFalunFalunHS 132 Einzel26.11.A. Lanisek
SchwedenFalunFalunHS 95 Einzel28.11.N. Maruyama
FinnlandRukaRukaHS 142 Einzel29.11.A. Lanisek
SchwedenFalunFalunHS 132 Einzel30.11.N. Prevc
FinnlandRukaRukaHS 142 Einzel30.11.ausg.
PolenWislaWislaHS 134 Einzel04.12.A.Strøm
PolenWislaWislaHS 134 Einzel05.12.N. Prevc
PolenWislaWislaHS 134 Einzel06.12.D.Prevc
PolenWislaWislaHS 134 Einzel07.12.D.Prevc
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel12.12.N. Maruyama
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel13.12.N. Prevc
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel13.12.D. Prevc
DeutschlandKlingenthalKlingenthalHS 140 Einzel14.12.D. Prevc
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel20.12.N. Maruyama
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel20.12.D.Prevc
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel21.12.N. Prevc
SchweizEngelbergEngelbergHS 140 Einzel21.12.R.Kobayashi
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeQuali Oberstdorf28.12.D.Prevc
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeOberstdorf29.12.D.Prevc
DeutschlandTwo-Nights-TourTwo-Nights-TourGarmisch Partenkirchen HS 14231.12.N. Prevc
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeQuali Garmisch-Partenkirchen31.12.D.Prevc
DeutschlandVierschanzentournee4S-TourneeGarmisch-Partenkirchen01.01.D. Prevc
DeutschlandTwo-Nights-TourTwo-Nights-TourOberstdorf HS 13701.01.A. Strate
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeQuali Innsbruck03.01.J.Hörl
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeInnsbruck04.01.R. Nikaido
ÖsterreichVillachVillachHS 98 Einzel05.01.N. Prevc
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeQuali Bischofshofen05.01.D.Prevc
ÖsterreichVillachVillachHS 98 Einzel06.01.N. Prevc
ÖsterreichVierschanzentournee4S-TourneeBischofshofen06.01.D. Tschofenig
SlowenienLjubnoLjubnoHS 94 Einzel10.01.N.Prevc
PolenZakopaneZakopaneHS 140 Team10.01.Österreich
SlowenienLjubnoLjubnoHS 94 Einzel11.01.N.Prevc
PolenZakopaneZakopaneHS 140 Einzel11.01.A.Lanisek
ChinaZhangjiakouZhangjiakouHS 140 Einzel16.01.N. Prevc
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel17.01.D. Prevc
ChinaZhangjiakouZhangjiakouHS 140 Einzel17.01.N. Prevc
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel18.01.D. Prevc
JapanZaoZaoHS 102 Einzel20.01.N. Maruyama
JapanZaoZaoHS 102 Einzel21.01.L. Eder
DeutschlandFIS Skiflug-WMSkiflug-WMHS 235 Einzel Tag 123.01.D.Prevc
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel24.01.N. Prevc
DeutschlandFIS Skiflug-WMSkiflug-WMHS 235 Einzel Tag 224.01.D. Prevc
JapanSapporoSapporoHS 137 Einzel25.01.N. Prevc
DeutschlandFIS Skiflug-WMSkiflug-WMHS 235 Team Tag 325.01.Japan
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Team30.01.Slowenien
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel31.01.E. Kvandal
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel31.01.D.Prevc
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel01.02.E. Kvandal
DeutschlandWillingenWillingenHS 147 Einzel01.02.D. Prevc
ÖsterreichKulmKulmHS 235 Einzel28.02.D.Prevc
ÖsterreichHinzenbachHinzenbachHS 90 Einzel28.02.N.Prevc
ÖsterreichKulmKulmHS 235 Einzel01.03.D.Prevc
ÖsterreichHinzenbachHinzenbachHS 90 Einzel01.03.L.Eder
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Einzel05.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Einzel06.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Einzel (Ersatz: Ruka)06.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Einzel07.03.
FinnlandLahtiLahtiHS 130 Super Team08.03.
NorwegenOsloOsloHS 134 Einzel14.03.
NorwegenOsloOsloHS 134 Einzel14.03.
NorwegenOsloOsloHS 134 Einzel15.03.
NorwegenOsloOsloHS 134 Einzel15.03.
NorwegenVikersundVikersundHS 240 Einzel21.03.
NorwegenVikersundVikersundHS 240 Einzel21.03.
NorwegenVikersundVikersundHS 240 Einzel22.03.
NorwegenVikersundVikersundHS 240 Einzel22.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Einzel27.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Team28.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Einzel28.03.
SlowenienPlanicaPlanicaHS 240 Einzel29.03.
- Anzeige -

Skisprung-Weltcup live: Kann ich die Springen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Springen über Joyn im Livestream übertragen.

- Anzeige -

Skisprung-Weltcup live: Kann ich die Springen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Springen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

- Anzeige -

Skisprung-Weltcup: Kann ich die Springen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Springen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

Neueste News und Videos

Hollywood-Star schwärmt von Cristiano Ronaldo

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

NHL-Highlights: Strafe? Detroits Siegtreffer heiß diskutiert

  • Video
  • 03:49 Min
  • Ab 0

Deutschland mit NHL-Stars zu kritisch? "Warum tu ich mir das an"

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 0

NHL: Moritz Seider verpasst Gegenspieler schmerzhaften Volltreffer

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0

NHL: Während Seider-Strafe - Detroit schockt Nashville in Unterzahl

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0

NHL: Pass des Grauens! Red Wings verteilen Geschenk

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0

NHL: Detroit Red Wings überfallen Nashville Predators - Finnie mit Führung

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0

NHL - Moritz Seider über Olympia: Enttäuschung trotz Ehre

  • Video
  • 02:45 Min
  • Ab 0

NBA: Wasserpark oder Villa? Tony Parker verkauft Monster-Anwesen

  • Video
  • 01:47 Min
  • Ab 0

NFL Combine: Tränen nach Traumzeit! Running Back emotional

  • Video
  • 02:39 Min
  • Ab 0