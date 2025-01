Was für ein Finale bei der Vierschanzentournee! Stefan Kraft gibt den sicher geglaubten Gesamtsieg noch aus der Hand, Landsmann Daniel Tschofenig gewinnt den Goldadler.

Daniel Tschofenig flog mit Nerven wie Drahtseilen auf den Tournee-Thron, die deutschen Skispringer waren erneut nur Statisten: Youngster Tschofenig hat das historische Herzschlag-Finale der 73. Vierschanzentournee gewonnen und als erster Österreicher seit zehn Jahren den Goldadler geholt. Bester DSV-Adler beim furiosen Finale in Bischofshofen war Andreas Wellinger auf dem neunten Rang.

Der 22 Jahre alte Tschofenig sprang bei den rot-weiß-roten Festspielen auf 136,0 und 140,5 m. Das reichte zum Tagessieg vor Jan Hörl - vor allem aber, um in der Gesamtwertung die Teamkollegen Hörl und Stefan Kraft (3.) denkbar knapp auf die Plätze zu verweisen. Am Ende lagen nur 1,4 Punkte zwischen Tschofenig und Hörl – nur dreimal in 73 Tournee-Jahren war es enger zugegangen.

Österreichs Dominanz war auch beim Finale erdrückend: Es war der dritte Dreifachsieg des Austria-Adler bei dieser Tournee. Elf der zwölf Podestplätze gingen an den ÖSV – den bisherigen Rekord von neun Podiumsplätzen durch Finnland (1954/55) und Österreich (2011/12) pulverisierten die Gastgeber locker.

Der deutsche Hoffnungsträger Pius Paschke flog zum Ende einer aus deutscher Sicht mauen Tournee auf den zwölften Rang. Der fünfmalige Saisonsieger war als Führender im Gesamtweltcup und folglich als Mitfavorit zu den "Four Hills“"gereist, musste dort aber die Überlegenheit der ÖSV-Adler neidlos anerkennen. Rang sechs in der Gesamtwertung war dennoch das beste Tournee-Ergebnis für den 34-Jährigen.