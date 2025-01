Vierschanzentournee: Pius Paschke in Innsbruck-Quali Achter - Jan Hörl vorn

Skispringer Pius Paschke hat im ersten Kräftemessen am Bergisel nur wenig Hoffnung auf ein "Winterwunder" bei der Vierschanzentournee gemacht.

Der 34-Jährige, als Sechster der Gesamtwertung noch mit geringen Chancen, landete in der Qualifikation von Innsbruck mit 124,5 m auf Rang acht. Nicht zu schlagen war Vorjahressieger Jan Hörl aus Österreich, der mit mehr Anlauf auf 135,0 m segelte.

Vierschanzentournee 2024/25: Springen in Innsbruck im kostenlosen Joyn-Livestream

"Das war okay, ich bin ganz zufrieden mit dem Tag. Da kann man drauf aufbauen", sagte Paschke in der "ARD". Bundestrainer Stefan Horngacher gab sich weiter hoffnungsfroh: "Wir geben nicht auf und werden morgen richtig Gas geben. Der Pius ist nicht so weit weg."

Der im Kampf um den Goldadler vor der dritten Station führende Daniel Tschofenig (Österreich) landete auf Rang fünf, direkt hinter dem Gesamtzweiten Stefan Kraft. Besser waren Johann Andre Forfang (Norwegen/2.) und Gregor Deschwanden (Schweiz/3.).

Bester Deutscher war Philipp Raimund (Oberstdorf) als Siebter. Hinter ihm und Paschke klaffte eine Lücke: Andreas Wellinger (Ruhpolding/17.), Karl Geiger (Oberstdorf/19.), Felix Hoffmann (Goldlauter/22.) und Adrian Tittel (Aue/31.) qualifizierten sich aber für den Wettkampf der besten 50 am Samstag (ab 13:30 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream).

Paschke hat die Hoffnung auf den Goldadler noch nicht aufgeben. Dafür muss er vor allem an den starken Österreichern Tschofenig, Hörl, aber auch Deschwanden und Forfang vorbei.