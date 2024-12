Weltcup-Spitzenreiter und Mitfavorit Pius Paschke meistert souverän die Qualifikation für den Tournee-Auftakt in Oberstdorf. Die Favoriten kommen aber aus Österreich.

Skispringer Pius Paschke ist gut in die 73. Vierschanzentournee gestartet und für den Kampf um den Goldadler gerüstet. Die Topfavoriten kommen nach einer rot-weiß-roten Machtdemonstration in der Qualifikation von Oberstdorf allerdings aus Österreich. Der 34 Jahre Weltcup-Spitzenreiter Paschke wurde am Samstag Sechster und darf damit zuversichtlich in den Wettkampf am Sonntag (16.30 Uhr im Liveticker) gehen.

Paschke sprang vor 16.500 Zuschauern - neuer Rekord für Weltcup-Qualifikationen - auf 139,0 m (154,9 Punkte) und zeigte sich gegenüber der durchwachsenen Generalprobe in Engelberg verbessert. Vor dem Routinier aus Kiefersfelden landeten aber angeführt von Qualifikations-Sieger Daniel Tschofenig gleich fünf Österreicher.

Der 22 Jahre alte Tschofenig setzte sich mit 141,5 m (167,5 Punkte) vor Stefan Kraft (164,8), 2015 letzter Tourneesieger aus Österreich, und Michael Hayböck (162,3) durch. Vor Paschke landeten auch Jan Hörl und Maximilian Ortner.