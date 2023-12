Anzeige

Andreas Wellinger hat das Auftaktspringen der 72. Vierschanzentournee gewonnen und den deutschen Skispringern damit einen Traumstart beschert. Doch hätte er überhaupt starten dürfen?

Vor 25.500 Zuschauern in Oberstdorf setzte sich der zweimalige Olympiasieger vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft aus Österreich durch. Es war der 23. deutsche Sieg seit der Tournee-Premiere 1953 am Schattenberg.

Doch nach dem Wettkampf kamen Zweifel auf, ob Wellinger überhaupt hätte starten dürfen. Denn es gibt Beweisfotos, auf denen ein Loch in Wellingers Anzug zu sehen ist, womit er von der Qualifikation ausgeschlossen worden wäre und somit auch für den Wettkampf, wie der norwegische Sender "NRK" berichtet.

Der Equipment-Kontrolleur der FIS, Christian Kathol, sagte dem "NRK" auf Anfrage: "Wenn er bei mir gewesen wäre und ich den Anzug gesehen hätte, wäre er disqualifiziert worden.“ Fast wäre der deutsche Festtag also geplatzt, bevor er überhaupt begonnen hatte.

Der frühere Tourneezweite Wellinger, der lange mit den Folgen seines Kreuzbandrisses im Jahr 2019 zu kämpfen hatte und vor zwei Jahren in Oberstdorf noch in der Qualifikation gescheitert war, flog am Freitag auf 139,5 m und 128 m, mit 309,3 Punkten lag er vor Kobayashi (306,3) und Kraft (298,9).