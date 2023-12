Anzeige Bei der Vierschanzentournee 2022/23 wird wieder der König der Lüfte gekürt. Bis zum 6. Januar 2023 können die Fans bei den Events in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen miterleben, wer sich den Titel bei der Vierschanzentournee sichert. ran zeigt, wo ihr im TV und Live-Stream sowie Liveticker die Vierschanzentournee mitverfolgen könnt. München - Vom 29. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 wird bei der Vierschanzentournee 2022/23 der König der Lüfte gekürt. Bei diesem traditionellen Skisprung-Event, dass sich über mehrere Tage und Austragungsorte erstreckt, geht es am 29. Dezember mit dem ersten Wettbewerb in Oberstdorf los. Vierschanzentournee 2023/24 live: Aktuelle Termine, Zeitplan, TV-Übertragung und Highlights

Wann finden die Springen der Vierschanzentournee 2022/23 statt? Die Vierschanzentournee beginnt am 29. Dezember 2022 in Oberstdorf, gefolgt vom Wettbewerb am 1. Januar 2023 in Garmisch-Partenkirchen. Danach geht es zu den beiden Skisprung-Events nach Österreich. Zunächst findet am 4. Januar das Springen in Innsbruck statt, ehe in Bischofshofen das vierte und letzte Springen der Vierschanzenturnier am 6. Januar 2023 über die Bühne geht. Dort wird dann auch der Sieger der Vierschanzentournee 2022/23 gekürt. Die Ergebnisse der vier Einzel-Wettbewerbe fließen in eine Gesamtwertung ein, nach der der Sieger der Vierschanzentournee ermittelt wird.

Sind die Springen der Vierschanzentournee 2022/23 live im Free-TV zu sehen? Ja, alle vier Skisprung-Events im Rahmen der Vierschanzentournee 2022/23 werden im Free-TV live zu sehen sein. Das ZDF überträgt das Auftaktspringen in Oberstdorf, danach ist die ARD mit den beiden Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck an der Reihe. Das abschließende Event in Bischofshofen wird wiederum vom ZDF live übertragen. Zudem werden alle Springen bei Eurosport zu sehen sein.

Gibt es einen Livestream zu den Springen der Vierschanzentournee 2022/23? Ja, parallel zu den Liveübertragungen von ZDF und ARD wird es beim jeweils übertragenden Sender auch kostenlose Livestreams zur Vierschanzentournee 2022/23 geben. Diese sind bei sportschau.de, zdf.de oder in der ARD Mediathek zu finden. Auch Eurosport bietet über Discovery+ einen Livestream zu allen Springen an.

Kann ich die Vierschanzentournee 2022/23 im Liveticker verfolgen? Ja, mit ran.de verpasst ihr kein wichtiges Springen bei der Vierschanzentournee. Hier geht es zum Liveticker!

Wer hat alle vier Springen der Vierschanzentournee gewonnen? 2001/2002 gewann Sven Hannawald als erster Springer alle vier Einzelkonkurrenzen bei einer Vierschanzentournee. Erst 2017/18 wiederholte sich der "Grand-Slam-Sieg" durch den Polen Kamil Stoch. Bei der darauffolgenden Vierschanzentournee gewann dann Ryoyu Kobayashi alle vier Springen.

Wer ist Titelverteidiger bei der Vierschanzentournee? 2021/22 gewann Ryoyu Kobayashi die Vierschanzentournee vor Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud. 2020/21 holte sich Kamil Stoch den Titel. Karl Geiger wurde Zweiter. Sven Hannawald gewann 2001/02 als letzter Deutscher die Vierschanzentournee.

Wann findet das Springen in Bischofshofen statt? Am Freitag, den 6. Januar 2023 wird das dritte Springen bei der Vierschanzentournee am Bergisel in Innsbruck ausgetragen. Am 5. Januar ab 16:30 Uhr findet die Qualifikation statt.