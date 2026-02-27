Wrestling auf ProSieben MAXX und Joyn
WWE No Escape 2026 im TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn: Alle Infos zur Wrestling-Show
- Veröffentlicht: 27.02.2026
- 16:49 Uhr
- ran.de
Bei der WWE steht das nächste Großereignis vor der Tür. So könnt ihr "No Escape" im Free-TV und Livestream verfolgen.
Freude bei den Wrestling-Fans: Nach dem "Royal Rumble" in Saudi-Arabien steht mit "No Escape" - im US-Original "WWE Elimination Chamber" - die zweite WWE-Großveranstaltung des Jahres 2026 auf dem Programm.
Am 18. und 19. April steigt mit "WrestleMania 42" der jährliche Höhepunkt des WWE-Kalenders, "No Escape" darf als eine Art Vorspiel dazu verstanden werden.
So wird in den Elimination-Chamber-Matches der Frauen und Männer entschieden, wie die Storylines weitergehen - und wer schlussendlich bei WrestleMania gegeneinander antritt.
Die Kämpfe finden dabei in einem großen, runden Stahlkäfig statt, welcher den Ring komplett umschließt. Dabei beginnen zwei der sechs Teilnehmerinnen oder Teilnehmer das Match, die vier anderen warten in ihren Kammern, den sogenannten Pods.
Diese öffnen sich in der Folge nach und nach zufällig, mehr und mehr Sportler treten dem Kampf bei. Selbiger dauert so lange, bis nur noch eine Wrestlerin oder ein Wrestler übrig ist.
ran hat alle Infos für das Wrestling-Event zusammengefasst.
WWE No Escape: Wann und wo findet das WWE-Event statt?
WWE No Escape findet am Sonntag, 1. März, ab 1:00 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das United Center in Chicago.
Externer Inhalt
WWE Elimination Chamber: Warum heißt das Event in Deutschland "No Escape"?
In Deutschland und generell im deutschsprachigen Raum läuft das WWE-Event unter dem Namen "No Escape", im Rest der Welt als "WWE Elimination Chamber" - benannt nach den "Elimination Chamber Matches", um die es geht.
Der Grund: Der Begriff "Elimination Chamber" weckt düstere Assoziationen zur Nazi-Zeit. Deshalb hat sich die WWE für den alternativen Namen entschieden.
WWE No Escape: Welche Matches gibt es?
- Elimination-Chamber-Match der Männer: Randy Orton vs. LA Knight vs. Cody Rhodes vs. Je'Von Evans vs. Trick Williams vs. Jey Uso. Der Sieger kämpft bei WrestleMania 42 um den Undisputed-WWE-Championship-Titel.
- Elimination-Chamber-Match der Frauen: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez. Die Siegerin bekommt bei WrestleMania 42 einen Titelkampf um die WWE Women's Championship.
- Singles-Match um WWE Women's Intercontinental Championship: Becky Lynch (Champion) vs. AJ Lee
- Singles-Match um World Heavyweight Championship: CM Punk (Champion) vs. Finn Bálor
WWE: Wo wird No Escape im Free-TV zu sehen sein?
Die Matches von WWE No Escape werden auch im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Die Übertragung ist eine deutsche Free-TV-Premiere.
Die Übertragung beginnt - parallel zum Livestream auf Joyn - am Sonntag, 1. März, um 22:00 Uhr.
WWE No Escape: Wird es einen Livestream geben?
Die zeitversetzten Highlights aus dem Free-TV können ebenfalls auf Joyn verfolgt werden. Wer die Veranstaltung LIVE sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo des WWE Networks.
