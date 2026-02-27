Bei der WWE steht das nächste Großereignis vor der Tür. So könnt ihr "No Escape" im Free-TV und Livestream verfolgen.

Freude bei den Wrestling-Fans: Nach dem "Royal Rumble" in Saudi-Arabien steht mit "No Escape" - im US-Original "WWE Elimination Chamber" - die zweite WWE-Großveranstaltung des Jahres 2026 auf dem Programm.

Am 18. und 19. April steigt mit "WrestleMania 42" der jährliche Höhepunkt des WWE-Kalenders, "No Escape" darf als eine Art Vorspiel dazu verstanden werden.

So wird in den Elimination-Chamber-Matches der Frauen und Männer entschieden, wie die Storylines weitergehen - und wer schlussendlich bei WrestleMania gegeneinander antritt.

Die Kämpfe finden dabei in einem großen, runden Stahlkäfig statt, welcher den Ring komplett umschließt. Dabei beginnen zwei der sechs Teilnehmerinnen oder Teilnehmer das Match, die vier anderen warten in ihren Kammern, den sogenannten Pods.

Diese öffnen sich in der Folge nach und nach zufällig, mehr und mehr Sportler treten dem Kampf bei. Selbiger dauert so lange, bis nur noch eine Wrestlerin oder ein Wrestler übrig ist.