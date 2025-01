Der 36-Jährige flog zuletzt nach Washington, um der Amtseinführung von Donald Trump beizuwohnen. Das Ereignis bestärkte offenbar seine eigenen Bestrebungen, es in der Politik an die Spitze seines Heimatlands zu schaffen.

Conor McGregor will der nächste Präsident von Irland werden. Das ist grundsätzlich nichts Neues, das hat "The Notorious" schon häufiger verkündet.

Der frühere UFC-Superstar Conor McGregor will Präsident von Irland werden. Seine politischen Ansichten sind rechtspopulistisch, sein Vorbild ist Donald Trump, seine Unterstützer sind Elon Musk und Nigel Farage. Den aktuellen irischen Premierminister bezeichnete "The Notorious" gerade erst als "menschliche Ratte".

Donald Trump ist McGregors Vorbild

Einem Reporter bestätigte er am Rande der Amtseinführung erneut, dass er für das höchste Amt in Irland kandidieren will.

Donald Trump ist dabei das erklärte Vorbild des früheren UFC-Doppelchampions, vor allem, was den Umgang mit Migrantinnen und Migranten angeht.

Die bisherigen politischen Äußerungen McGregors sind rechtspopulistisch bis rechtsextrem.