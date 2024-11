Anzeige

Mike Tyson: Wie ist die Profi-Bilanz der Box-Legende? Insgesamt bestritt Tyson unter Einbeziehung des Kampfes gegen Paul 59 Kämpfe. 50 gewann er, davon 44 durch Knockout. Satte 22 Mal bereits in Runde eins. Nur siebenmal ging er als Verlierer aus der Arena, zwei Duelle waren ohne Wertung.

Tyson vs. Jake Paul: Wann bestritt Tyson seinen ersten Profikampf? Seinen ersten Kampf auf Profi-Niveau hatte Tyson im März 1985 gegen den Puerto-Ricaner Hector Mercedes. Diesen gewann er und startete damit eine Siegesserie, die bis 1990 anhalten sollte.

Mike Tyson: Gegen welche Gegner hat die Box-Legende verloren? In nur sieben seiner Fights musste Tyson Niederlagen einstecken. Besonders bitter waren die Pleiten gegen Evander Holyfield und Lennox Lewis. Nachfolgend die komplette Übersicht zu Tysons verlorenen Kämpfen.

Mike Tyson: Alle Knockouts seiner Karriere

11. Februar 1990 gegen James Douglas (durch KO in Runde 10)

9. November 1996 gegen Evander Holyfield (durch Technischen KO in Runde 11)

28. Juni 1997 gegen Evander Holyfield (durch Disqualifikation in Runde 3)

8. Juni 2002 gegen Lennox Lewis (durch KO in Runde 8)

30. Juli 2004 gegen Danny Williams (durch KO in Runde 4)

11. Juni 2005 gegen Kevin McBride (durch Technischen KO in Runde 6)

Wie viele WM-Titel holte Mike Tyson? Seinen ersten WM-Titel schnappte sich Tyson am 22. November 1986 gegen Trevor Berbick durch Knockout in Runde zwei und holte sich den WBC-Gürtel. Rund drei Monate später schlug er James Smith nach Punkten und krönte sich damit auch zum WBA-Weltmeister. Am 1. August 1987 holte sich Tyson gegen Tony Tucker mit dem Punktsieg im IBF-WM-Kampf auch seinen dritten Weltmeister-Titel. Mike Tyson: Alle Knockouts seiner Karriere Insgesamt konnte Tyson seinen WBC-Titel neun Mal, seinen WBA-Titel acht Mal und seinen IBF-Titel sechs Mal verteidigen.

Mike Tyson: Skandale der Box-Legende Sowohl im Ring als auch außerhalb schrieb Mike Tyson eine Menge negativer Schlagzeilen. Am bekanntesten dürfte seine Aktion gegen Holyfield sein, die in die Box-Geschichte einging - denn Tyson biss seinem Gegner in der dritten Runde des zweiten Aufeinandertreffens einen Teil seines Ohrläppchens ab, wurde daraufhin disqualifiziert und verlor den WM-Kampf. Daraufhin wurde ihm für 16 Monate die Lizenz entzogen und er wurde zu drei Millionen US-Dollar Strafe verurteilt.

Im September 1991 wurde Tyson von Model Desiree Washington wegen Vergewaltigung verklagt und im darauffolgenden März schuldig gesprochen. Er wurde zu sechs Jahren Haft, davon drei auf Bewährung, verurteilt. Im Februar 1999 wurde er wegen Körperverletzung in zwei Fällen zudem zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Wurde die Tyson in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen? Ja, Tyson ist Mitglied in der International Boxing Hall of Fame. 2011 wurde er aufgenommen.

