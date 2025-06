UFC: Keine langfristigen Verträge mehr? Klage bringt Geschäftsmodell ins Wanken

Emmett Cleary

Emmett Cleary spielte seit 2013 in der NFL und stand bei den Indianapolis Colts, den Tampa Bay Buccaneers, den Oakland Raiders, den Cincinnati Bengals, den New York Giants, den Dallas Cowboys und den Detroit Lions unter Vertrag. Obwohl der O-Liner noch einige Jahre aktiv sein und gutes Geld verdienen könnte, beendete er seine Karriere bereits 2018 mit gerade einmal 27 Jahren. Er möchte seinen Fokus auf seine zweite Karriere legen - und zwar als Arzt. Er wurde bereits im Jahr 2014 an der Keck School of Medicine an der University of Southern California zugelassen.