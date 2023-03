Indian Wells (SID) - Tennisprofi Daniil Medwedew hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt und das Finale beim ATP-Masters in Indian Wells erreicht. Der 27 Jahre alte ehemalige Weltranglistenerste setzte sich im Halbfinale mit 7:5, 7:6 (7:4) gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe durch und feierte seinen 19. Sieg in Folge auf der Tour.

Medwedew, der im Achtelfinale auch den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev bezwungen hatte, trifft im Endspiel auf den Sieger der Partie zwischen dem topgesetzten Shootingstar Carlos Alcaraz aus Spanien und dem Italiener Jannik Sinner. Er peilt in der Nacht auf Montag den vierten Turniersieg in Folge an - zuletzt hatte er die ATP-Events in Rotterdam, Doha und Dubai für sich entschieden.

Tiafoe zeigte vor dem enthusiastischen kalifornischen Publikum eine beherzte Leistung, bezahlte in den entscheidenden Phasen des Matches aber Lehrgeld. Medwedew hatte Probleme, den Sack zuzumachen und gab gegen Ende der Partie zwei Aufschlagspiele ab, nutzte schließlich aber im Tiebreak seinen achten Matchball.

Beim parallel in Indian Wells stattfindenden WTA-Turnier treffen Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) und Australian-Open-Champion Aryna Sabalenka im Finale am Sonntag aufeinander.