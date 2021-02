Frankfurt/Main (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seinen Höhenflug beim ATP-Turnier in Montpellier fortgesetzt und steht erstmals seit dem 3. August 2019 wieder in einem Halbfinale. Der Münchner Qualifikant gewann am Freitag sein erstes Duell mit dem Österreicher Dennis Novak mit 6:4, 6:1 und trifft am Samstag auf den Sieger der Begegnung zwischen dem topgesetzten Spanier Roberto Bautista Agut und dem Franzosen Ugo Humbert (Nr. 6).

Gojowczyk, Nummer 144 der Weltrangliste, hat in seiner Karriere bislang ein Turnier gewonnen, 2017 im französischen Metz. Zudem stand er 2018 zweimal in einem Finale, in Genf und Delray Beach. In der Runde der letzten vier stand er zuletzt in Washington, dort verlor er gegen den Russen Daniil Medwedew.