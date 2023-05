Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev schlägt nach vier Jahren Pause wieder beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof (10. bis 18. Juni) auf. Das gaben die Veranstalter des Rasenturniers am Dienstag bekannt. Neben Zverev tritt mit Jan-Lennard Struff auch die aktuelle deutsche Nummer eins in der Landeshauptstadt an.

"Die Turniere in Deutschland haben für mich eine große Bedeutung. Ich liebe es, vor meinen Fans zu spielen", sagte Zverev, der zuletzt 2019 am Weissenhof gespielt hatte: "Ich komme mit dem Ziel nach Stuttgart, dort gut in die Rasensaison zu starten."

Zverev und Struff stehen in Stuttgart direkt im Hauptfeld. Auch die beiden früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini (Italien) und Nick Kyrgios (Australien) werden am Start sein. Rom-Viertelfinalist Yannik Hanfmann, Daniel Altmaier und Oscar Otte müssen sich zunächst noch in der Qualifikation behaupten.