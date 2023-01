Adelaide (SID) - Die Tennisfans in Australien haben Novak Djokovic beim ersten Match in Down Under rund ein Jahr nach seiner aufsehenerregenden Abschiebung einen warmen Empfang bereitet. Bei seinem Auftritt im Doppel beim ATP-Turnier in Adelaide am Montag feierten die Zuschauerinnen und Zuschauer den Serben mit lautstarkem Applaus und "Novak, Novak"-Sprechchören.

An der Seite des Kanadiers Vasek Pospisil unterlag der 21-malige Grand-Slam-Champion den Spezialisten Tomislav Brkic (Bosnien-Herzegowina) und Gonzalo Escobar (Ecuador) in drei Sätzen. Nach dem Match auf einem überfüllten Außenplatz posierte der 35-Jährige noch für Selfies und schrieb Autogramme. Im Einzel ist der Weltranglistenfünfte erst am Dienstag gegen den Franzosen Constant Lestienne gefordert.

Djokovic hatte Anfang 2022 vor den Australian Open versucht, ohne Corona-Impfung in Melbourne einzureisen, sein Visum wurde jedoch für ungültig erklärt. Nach tagelanger Zwangsquarantäne in einem Abschiebe-Hotel und mehreren Gerichtsverhandlungen musste er das Land einen Tag vor Beginn des Grand-Slam-Turniers verlassen.

Djokovic wurde auch mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt, das jedoch nach einem Regierungswechsel in Australien aufgehoben wurde. Nun wird er ab dem 16. Januar die Jagd nach seinem zehnten Australian-Open-Titel eröffnen. Derzeit ist auch kein Impfnachweis für die Einreise in Australien erforderlich.