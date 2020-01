Melbourne - Der Schweizer Stan Wawrinka hat zum 18. Mal das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der Turniersieger von 2014 setzte sich bei den Australian Open in Melbourne in fünf Sätzen mit 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 gegen den an Nummer vier gesetzten Daniil Medwedew (Russland) durch. "Das war ein wunderbares Match, das Niveau war sehr hoch", sagte der dreifache Grand-Slam-Sieger.

In der Runde der letzten Acht trifft der 34 Jahre alte Wawrinka, der zudem die French Open 2015 und die US Open 2016 gewonnen hat, auf Alexander Zverev (Hamburg) oder Andrei Rublew (Russland). Von den aktiven Spielern haben nur Rafael Nadal (Spanien), Novak Djokovic (Serbien), Roger Federer (Schweiz) und Andy Murray (Großbritannien) häufiger in einem Grand-Slam-Viertelfinale gestanden.

Dominic Thiem scheint derweil die Trennung von Thomas Muster nicht geschadet zu haben. Der zweimalige French-Open-Finalist, dessen Zusammenarbeit mit der ehemaligen Nummer eins der Welt nur zwei Wochen gedauert hatte, zog durch ein 6:2, 6:4, 6:4 gegen Gael Monfils (Frankreich) als erster Österreicher seit Stefan Koubek vor 18 Jahren ins Viertelfinale in Melbourne ein. Thiem spielt nun gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien) oder Lokalmatador Nick Kyrgios.

