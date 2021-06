London (SID) - Als erster chinesischer Tennisprofi in der Open Era steht Zhang Zhizhen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der ersten Runde. Der 24-Jährige aus Shanghai gewann sein entscheidendes Qualifikationsspiel gegen den Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:0, 6:3, 6:7 (4:7) und 7:6 (8:6).

Noch bei den Australian Open und den French Open war die Nummer 178 der Weltrangliste in der Qualifikation gescheitert. Drei Landsleuten von Zhang war in den vergangenen Jahren in Melbourne der Sprung ins Hauptfeld gelungen.

Chinas Tennisspielerinnen waren bei den Grand-Slam-Turnieren bislang deutlich erfolgreicher. Li Na gewann 2011 in Paris, drei Jahre später triumphierte sie bei den Australian Open. In Wimbledon erreichte sie dreimal das Viertelfinale. Sogar in der Vorschlussrunde stand 2008 in London Zheng Jie.