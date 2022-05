München - Diese Entscheidung sorgt weiterhin für mächtig Wirbel. Die Bosse des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon haben vor wenigen Wochen hart durchgegriffen und beschlossen, alle russischen und belarussischen Spieler und Spielerinnen im Angesicht des Ukraine-Krieges nicht zuzulassen. Auch ein Start unter neutraler Flagge ist nicht möglich.

Eine Entscheidung, die hohe Wellen geschlagen hat – und das nicht nur bei den betroffenen Sportlern. So betitelte unter anderen Rafael Nadal die Aktion als "sehr unfair". Novak Djokovic erklärte: "Ich bin gegen die Entscheidung der Organisatoren von Wimbledon. Ich halte das für verrückt."

Zum Stillstand gekommen ist der Unmut über den Ausschluss auch in der Zwischenzeit nicht. So berichtet die "Daily Mail", dass der Widerstand mehr und mehr wächst. Demnach sollen die Spielervertreter darauf pochen, die Entscheidung der Wimbledon-Bosse hart zu bestrafen.

So verstoße der Entscheid gegen den ATP-Grundsatz, dass Spieler aufgrund von Fehlern ihrer Regierung nicht von Wettbewerben ausgeschlossen werden dürfen. Mehrere Treffen gab es zu diesem Thema bereits in den vergangenen Wochen.

Wird Wimbledon vom Punktesystem ausgeschlossen?

Als mögliche Strafmaßnahme steht nun ein Ausschluss Wimbledons aus dem Punktesystem im Raum. Das bedeutet: Die teilnehmenden Sportler würden für ihre Siege keine Weltranglistenpunkte erhalten.

Das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier würde dadurch massiv abgewertet. Große Stars könnten dann auf eine Teilnahme verzichten, um stattdessen bei zeitgleich stattfindenden Turnieren mit Weltranglistenpunkten aufzuschlagen.

Wieso aber ist es überhaupt möglich, Wimbledon aus dem Punktesystem auszuschließen?

Der Grund dafür ist einfach. Das Turnier findet unabhängig von der ATP-Tour statt, wendet aber das Punktesystem der ATP an. An diesem hält nämlich die Tour die Rechte. Wird in Wimbledon also nicht nach den Regeln der ATP gespielt, könnte sie das Grand-Slam-Turnier auf diese Weise sanktionieren.

Eine mögliche Lösung liegt nun aufseiten der ATP, die wohl gemeinsam mit der Frauen-Tour WTA über einen Ausweg beraten möchte.

