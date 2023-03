Frankfurt am Main (SID) - Tennisprofi Tatjana Maria hat es als einzige deutsche Spielerin in die zweite Runde beim WTA-Turnier in Indian Wells geschafft. Jule Niemeier und Laura Siegemund sind dagegen an ihren Auftakthürden gescheitert.

Wimbledon-Halbfinalistin Maria setzte sich 7:5, 6:1 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch. In ihrem nächsten Match trifft die 35-Jährige aus Bad Saulgau auf die an Nummer acht gesetzte Russin Darja Kassatkina.

Die Dortmunderin Niemeier hat dagegen ihren Negativlauf fortgesetzt. Die Wimbledon-Viertelfinalistin verlor ihren Auftakt in Kalifornien 5:7, 4:6 gegen die Tschechin Katerina Siniakova und hat damit seit Jahresbeginn weiterhin nur zwei Spiele auf der Tour für sich entschieden. Siegemund (Metzingen) unterlag 6:7 (5:7), 4:6 gegen Madison Brengle (USA).

Jan-Lennard Struff erreichte unterdessen beim ATP-Masters der Männer die zweite Runde. Der 32 Jahre alte Warsteiner bezwang den Franzosen Quentin Halys 1:6, 6:3, 6:3 und feierte in diesem Jahr sein erstes Erfolgserlebnis auf der Tour. In der nächsten Runde kommt es für den Deutschen zu einem Wiedersehen mit Tommy Paul. Bei den Australien Open im Januar hatte der US-Amerikaner Struff aus dem Turnier geworfen.

Olympiasieger Alexander Zverev greift am Freitag bei dem mit rund zehn Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in das Spielgeschehen ein. Für die deutsche Nummer eins geht es nach dem Freilos für die erste Runde in seiner Zweitrundenpartie gegen den Argentinier Pedro Cachin. Zverevs Landsmann Oscar Otte spielt gegen die Nummer 13 Karen Chatschanow aus Russland.