Linz (SID) - Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier in Linz Jule Niemeier und Eva Lys ins Achtelfinale gefolgt. Gegen die ehemalige French-Open-Finalistin Sara Errani (Italien) gewann die 29-Jährige aus Neuwied am Mittwoch mit 6:2, 6:4.

In der Runde der besten 16 trifft Friedsam am Donnerstag auf Anhelina Kalinina aus der Ukraine, Lys (Hamburg) bekommt es mit der Ungarin Dalma Galfi zu tun. Bereits am Mittwochabend spielt Niemeier (Dortmund) ihr Achtelfinale gegen die an Position acht gesetzte Anastassija Potapowa. Das Hartplatzturnier in Oberösterreich ist mit 240.000 Euro dotiert.