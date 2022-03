Lyon (SID) - Tennisprofi Tamara Korpatsch (26) ist beim WTA-Turnier in Lyon ins Achtelfinale eingezogen. Die Qualifikantin aus Hamburg besiegte am Dienstagabend die Französin Oceane Dodin 6:3, 1:6, 6:2. In der Runde der letzten 16 trifft Korpatsch auf die an Position fünf gesetzte Italienerin Jasmine Paolini.