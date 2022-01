Frankfurt am Main (SID) - Andrea Petkovic ist mit einem überraschenden Sieg ins neue Tennisjahr gestartet. Die 34-Jährige aus Darmstadt bezwang in der ersten Runde des WTA-Turniers in Melbourne die an Position fünf gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa 6:3, 7:6 (7:3). Im Achtelfinale des Vorbereitungsturniers auf die Australian Open (ab 17. Januar) bekommt es Petkovic mit Zhang Shuai aus China oder der Französin Clara Burel zu tun.

Weniger gut verlief der Saisonstart in Melbourne für Peter Gojowczyk (32). Der Davis-Cup-Spieler war in der ersten Runde gegen den an Nummer acht gesetzten US-Amerikaner Mackenzie McDonald chancenlos und verlor 0:6, 3:6. Seit Ende September hat der Münchner kein Match mehr auf der ATP-Tour gewonnen.