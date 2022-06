London (SID) - US-Superstar Serena Williams hat sich in ihrer rund einjährigen Tennis-Pause auf der Tour nicht mit einem Rücktritt befasst. Das erklärte die 40-Jährige am Samstag vor ihrem Comeback beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. "Ich habe mich nicht in den Ruhestand verabschiedet. Ich musste mich einfach körperlich und geistig erholen", sagte Williams.

Sie habe keine bestimmten Pläne gehabt. "Ich wusste nur nicht, wann ich zurückkommen würde. Ich wusste auch nicht, wie ich zurückkommen würde", sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin. Williams hatte zuletzt im englischen Seebad Eastbourne mit der Weltranglistendritten Ons Jabeur im Doppel ihr Comeback gegeben. In Wimbledon startet sie mit einer Wildcard.

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek zeigte sich beeindruckt von Williams' Rückkehr - und wurde beim Aufeinandertreffen mit dem Idol sogar ein wenig nervös. "Als ich sie gestern sah, war ich ziemlich überwältigt", sagte die frischgebackene French-Open-Siegerin: "Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Es war ziemlich seltsam. Aber es ist einfach toll, sie zu sehen, sie ist so eine Legende, es gibt niemanden, der so viel im Tennis erreicht hat."

Swiatek traut Williams sportlich viel zu. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in guter Form sein wird. Sie hat so viel Erfahrung, wenn es darum geht, von Pausen zurückzukommen oder einfach nur bei Grand Slams zu spielen. Ich denke, sie kann das nutzen", sagte die 21-Jährige.