College-Football

München - Vier Talente dürfen sich noch Hoffnungen auf die Heisman Trophy machen, die an diesem Wochenende vergeben wird. Die klare Favoritenrolle nimmt aber spätestens jetzt Bryce Young ein. Denn der Quarterback der Alabama Crimson Tide wurde mit dem Maxwell Award als bester College-Spieler dieser Football-Saison ausgezeichnet.

Der Preis wird vergeben von einer Kommission aus Sportkommentatoren und -journalisten, College-Coaches und Mitgliedern des "Maxwell Football Club", der den Sport fördert und für die Sicherheit der Spieler eintritt.

Allerdings besitzt er lange nicht so viel Prestige wie die Heisman Trophy und wird in den USA deswegen auch als "The Other Award" bezeichnet.

Young als bester Spieler und bester Quarterback geehrt

Klar sollte aber auch sein: Die Vergabe des Maxwell Award ist ein Fingerzeig für das Wochenende.

Young behauptete sich gegen Pittsburghs Quarterback Kenny Pickett und Kenneth Walker III, Running Back von Michigan State. Quasi nebenbei räumte der 20-Jährige auch den Davey O'Brien Award für den besten Quarterback ab. Hier hatten wiederum Pickett und C.J. Stroud von Ohio State das Nachsehen.

Beeindruckende Zahlen im ersten College-Jahr als Starter

In seiner ersten Saison als Starter verzeichnete der aus Philadelphia stammende Young 4322 Passing Yards für 43 Touchdowns bei vier Interceptions. Seine Completion Rate beträgt vor dem Start in die Playoffs 68 Prozent.

Mit einer 12-1-Bilanz führte der einstige Backup von Mac Jones die Alabama Crimson Tide auf Platz eins des Playoff-Rankings.

Auch ein Defensive End unter den Heisman-Trophy-Finalisten

Die weiteren Finalisten um die Heisman Trophy sind Pickett (4319 Passing Yards, 42 Touchdowns, sieben Interceptions), Stroud (3862 Passing Yards, 38 Touchdowns, fünf Interceptions) und Defensive End Aidan Hutchinson von Michigan, der neben 58 Tackles sagenhafte 14 Sacks sammelte und zwei Fumbles für eine Recovery forcierte.

Im vergangenen Jahr gewann "Bama"-Receiver DeVonta Smith die Heisman Trophy. Einziger Gewinner aus der Defense war in den vergangenen 70 Jahren Charles Woodson. Der Defensive Back nahm den Pokal 1997 mit nach Hause.

