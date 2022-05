College-Football

München - Welches College macht das Rennen um Arch Manning? Die nahe Zukunft des nächsten Toptalents aus der football-verrückten Familie könnte sich bald entscheiden.

Wie das Portal "247Sports" unter Bezugnahme auf die Mannings berichtet, werden sie am ersten Juni-Wochenende die University of Georgia in Athens besuchen. Am Wochenende darauf geht es nach Tuscaloosa zur University of Alabama, eine Woche danach zur University of Texas in der texanischen Hauptstadt Austin.

Bei allen drei Colleges hat Arch Manning bereits mehrmals vorbeigeschaut, unter anderem als Zuschauer eines Spiels. Nun hat der Quarterback nach absolviertem Spring Training Camp Zeit für offizielle Besuche.

Arch Manning vor seinem letzten High-School-Jahr

Denn der Teenager, dem eine große NFL-Karriere prognostiziert wird, steht vor seiner letzten High-School-Saison für die Isidore Newman School in New Orleans. In drei Jahren sammelte der Neffe von Peyton und Eli Manning 6307 Passing Yards für 81 Touchdowns und 742 Rushing Yards für 19 Touchdowns.

Dem für "247Sports" berichtenden Mike Roach verriet Manning hinsichtlich der Georgia Bulldogs: "Ich werde mir anschauen, was sie in diesem Jahr mit ihren Quarterbacks vorhaben und ein paar Fragen stellen." Über die Alabama Crimson Tide sagte er: "Ihr Quarterback-Spiel war in den vergangenen Jahren wahnsinnig. (…) Ich möchte die Beziehung ein bisschen intensivieren und Tuscaloosa ein weiteres Mal sehen."

Arch Manning staunt über Longhorns unter neuem Head Coach

Und mit Blick auf die Texas Longhorns erklärte Manning: "Ich bin gespannt, zu was sie in diesem Jahr fähig sind. Das ist für mich auch ein entscheidender Faktor." Ihm imponiere die ordentliche Debütsaison unter dem neuen Head Coach Steve Sarkisian mit einer 5-7-Bilanz.

Mannings Verkündung kann also durchaus noch einige Monate auf sich warten lassen. Die Eindrücke der Besuche an den Juni-Wochenenden sollten aber nicht unterschätzt werden.

