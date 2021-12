München - Großer Erfolg für Jim Harbaugh von den Michigan Wolverines.

Der 57-Jährige wurde am Freitag zum College Football Coach des Jahres ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich von der US-Nachrichtenagentur "Associated Press" an den Trainer vergeben, der den größten Einfluss auf den Erfolg seines Teams hatte.

Harbaugh führte Michigan in der Big-Ten-Conference zu zwölf Siegen und einer Niederlage. Im Meisterschaftsspiel um den Conference-Titel ließen die Wolverines den Iowa Hawkeyes keine Chance und sicherten sich die Meisterschaft zum ersten Mal seit 2003.

Aufgrund der starken Leistungen treten Harbaugh und Co. am 31. Dezember im Orange Bowl gegen die Georgia Bulldogs um den Einzug ins Championship Game aller College-Mannschaften an.

Harbaugh widmet Auszeichnung dem Team

"Die Auszeichnung spiegelt das gesamte Team und den Trainerstab wieder", erklärte Harbaugh gegenüber "AP": "Alle haben Anteil daran. Eine steigende Flut hebt alle Schiffe", gab er sich stolz. Er ist der erste Trainer in der Geschichte von Michigan, der als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Am Ende setzte er sich knapp vor Luke Fickell von den Cincinnati Bearcats durch. Die Auszeichnung von Harbaugh erscheint noch beeindruckender angesichts der schwierigen Situation zu Saisonbeginn. Aufgrund einer mittelmäßigen Vorsaison stand sein Name bei Michigan auf der Kippe.

Bei seiner Vertragsverlängerung nahm er sogar eine Gehaltskürzung in Kauf, damit ihn das Team im Falle einer Vertragsauflösung günstig loswerden kann. Am Ende kam jedoch alles anders.

"Ich liebe das diesjährige Team. Sie sind jeden Tag voller Tatendrang. Sie haben ein Lächeln im Gesicht. Sie haben unglaublich hart gearbeitet", erklärte der Erfolgscoach abschließend.

