München - Es hat nicht geklappt mit der NFL. Jim Harbaugh hatte sich intensiv um den Head-Coach-Posten bei den Minnesota Vikings bemüht, nach stundenlangen Gesprächen konnte am Ende aber keine Einigung erzielt werden.

Die Franchise verpflichtete stattdessen Kevin O'Connell von den Los Angeles Rams als neuen Cheftrainer und Harbaugh geht dorthin zurück, von wo er gekommen ist: zur University of Michigan.

Beim College-Football-Team hat er nun einen neuen Vertrag unterzeichnet, nachdem er den Verantwortlichen zuvor mitgeteilt hat, dass der Flirt mit der besten Football-Liga der Welt "eine einmalige Sache" sei, wie US-Medien schreiben.

Und der neue Kontrakt hat es in sich. Harbaugh bleibt der Universität nämlich bis 2026 erhalten. Im vergangenen Jahr hatte er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, nun packt er sogar noch ein Jahr drauf.

Harbaugh bleibt Michigan treu

"Ich liebe Michigan Football, die University of Michigan und die Gemeinde in Ann Arbor", sagte er in einer Erklärung. "Meine Familie und ich freuen uns darauf, dieses Football-Programm weiterhin zu leiten, und wir sind dankbar für die Unterstützung, die unsere Sportabteilung und die Universitätsverwaltung dem Team entgegengebracht haben."

Und weiter: "Ich schätze alles, was unsere Spieler, Trainer und Mitarbeiter tun, um auf und neben dem Football-Feld zu brillieren. Mein Enthusiasmus für morgen, übermorgen und jeden weiteren Tag ist so groß wie eh und je, und wir sind bereit, auf das Trainingsfeld zu gehen und mit den Vorbereitungen für die Saison 2022 zu beginnen. Go Blue!"

Genaue Details zu den geänderten Vertragsbedingungen wurden derweil nicht bekanntgegeben.

Du willst die wichtigsten College-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.