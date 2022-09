München - Die College-Playoffs werden größer! Kurz vor dem Start in die neue Saison (Sa., ab 17:45 Uhr Colorado State Rams at Michigan Wolverines live auf ProSieben MAXX und auf ran.de und Sa., ab 21:30 Uhr Oregon Ducks bei Champion Georgia Bulldogs im Livestream auf ran.de) hat der Vorstand der College Football Playoffs (CFP) am Freitag einstimmig eine Revolution des Playoff-Formats beschlossen.

Spätestens ab der Saison 2026 werden zwölf statt der bisher vier Mannschaften in den Playoffs um den Titel als bestes College konkurrieren. Bei einer schnellen Vorarbeit durch die Commissioner der einzelnen Conferences könne das neue Playoff-Format sogar schon ab der Saison 2024 zum Einsatz kommen.

Der neue Modus wurde einstimmig von den elf Vorstandsmitgliedern des CFP beschlossen. Demnach würden sich die Spitzenreiter der sechs hochrangigsten Conferences automatisch für die Playoffs qualifizieren. Die übrigen sechs Teams werden analog zum bisherigen Vorgehen vom Playoff-Komitee ausgewählt.

Spielfrei für Top-4-Teams in erster Playoff-Runde

Die Champions der vier vom Komitee am höchsten gesetzten Conference-Sieger müssen dabei nicht in der ersten Playoff-Runde antreten, in der die restlichen acht Mannschaften am zweiten oder dritten Dezember-Wochenende die Achtelfinals austragen. Die Viertel- und Halbfinals werden im Rahmen der Bowl-Games stattfinden. Das Championship Game als College-Finale findet wie bislang auch in einer neutralen Spielstätte statt.

"Dies ist ein historischer und aufregender Tag für den College Football", sagte Mark Keenum, der Präsident von Mississippi State und Vorsitzende des CFP-Vorstands: "Mehr Teams, mehr Anteilhabe und mehr Spannung sind gut für unsere Fans, Absolventen und College-Athleten."

"Die Erweiterung der Playoffs wird für mehr Attraktivität und Spannung sorgen und ist das Beste für unsere Athleten und Fans", teilte die PAC12-Conference in einem Statement mit: "Wir freuen uns darauf, mit den anderen Konferenzen zusammenzuarbeiten, um die wichtigen Eckpunkte der vergrößerten Playoffs festzulegen, damit sie so bald wie möglich eingeführt werden können."

TV-Rechte als mögliches Hindernis

Als mögliche Hindernisse für eine Einführung des neuen Modus' noch vor 2026 gelten Regelungen zu den Spielorten, die Hotel-Frage sowie die Modalitäten für die TV-Rechte.

Die College-Playoffs wurden erst in der Saison 2014 eingeführt. Zuvor wurden mehrere Finalspiele im Rahmen der Bowl Championship Series ausgetragen.

ran College übertragt jeweils samstags ein Spiel im Free-TV auf ProSiebenMAXX und im Livestream auf ran.de und im Anschluss ein weiteres im Livestream auf ran.de.

