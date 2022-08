München/Bristol - Am 27. August ist es soweit, die neue Saison im College Football startet.

Im Vorfeld hat "ESPN", das größte Sportnetzwerk in den USA und einer der übertragenden Sender, eine Umfrage unter über 200 Spielern, Trainern und Schul-Offiziellen durchgeführt mit der Überschrift: Wie sieht die Zukunft des College Footballs aus? Alle Beteiligten sind sich einig, dass sich einiges verändern wird.

Studenten als Angestellte, mehr Professionalität

Fast 80 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die College-Athleten innerhalb der nächsten zehn Jahre wie Angestellte bei den entsprechenden Schulen behandelt werden. Zumindest die Spieler mit Stipendien.

Damit würde der eigentliche Amateursport zum Profisport werden. Rund 75 Prozent vertreten die Auffassung, dass dies eher früher als später passieren wird.

Annähernd alle Befragten, nämlich 98 Prozent, glauben an eine völlige Neuausrichtung des College-Footballs im Vergleich zu der Zeit vor einigen Jahren.

"Können es als Problem oder Chance sehen"

Kevin Warren, Commissioner der "Big Ten"-Conference, erwartet mit den anstehenden Änderungen einen größeren Wandel im College Football. "Wir müssen uns erst einmal alle im Klaren darüber sein, dass wir in einer Ära des Wechsels sind", sagte Warren.

Er erklärte weiter: "Es gibt zwei Arten von Leuten. Die, die Veränderungen als Problem sehen und die, die sie als Chance verstehen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es jetzt Veränderungen gibt."

Generell sind immerhin 60 Prozent der Befragten der Meinung, dass das Niveau des College-Betriebs im Vergleich schon deutlich höher ist als vor zehn Jahren.

Jener College-Betrieb startet für einige Teams mit Woche Null bereits am 27. August, die meisten Programme starten eine Woche später in ihre Saison. ran übertragt, wie in den vergangenen beiden Jahren, jeweils Samstags ein Spiel im Free-TV auf ProSiebenMAXX und eins im Stream auf ran.de, direkt im Anschluss.