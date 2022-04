New York (SID) - Trevor Bauer, Pitcher der Los Angeles Dodgers, ist von der Major League Baseball (MLB) wegen angeblicher sexueller Übergriffe für zwei Spielzeiten gesperrt worden. Das teilte die Liga am Freitag mit. Der 31-Jährige erklärte umgehend via Twitter, dass er gegen die Suspendierung Berufung einlegen werde.

Die Dodgers hatten Bauer bereits am 2. Juli beurlaubt, nachdem eine Frau aus Kalifornien behauptet hatte, dass der US-Amerikaner ohne ihre Zustimmung beim Sex gewalttätig geworden war. Strafrechtlich belangt wurde Bauer dafür nie.