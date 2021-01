New York - Die Boston Red Sox haben Bianca Smith als erste schwarze Trainerin im Profi-Baseball engagiert. Der Klub aus der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) holte die 29-Jährige als Coach für die unterklassige Minor League, Smith soll in einer Einrichtung für die Spielerentwicklung in Fort Myers/Florida vor allem mit den Schlagmännern arbeiten.

"Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung, die ich bekommen habe", schrieb Smith nach ihrem Aufstieg bei Twitter: "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."

Zweite Frau in der MLB nach Kim Ng

Smith hat zuletzt an der Carroll University in Wisconsin gearbeitet. Zuvor war sie an Universitäten in Cleveland und Dallas tätig. Nun geht es für die Pionierin beim neunmaligen World-Series-Gewinner weiter.

Im Vorjahr hatte MLB-Konkurrent Miami Marlins Kim Ng als General Managerin verpflichtet. Sie ist die erste Frau, die einen solchen Posten in einer der großen nordamerikanischen Profisportligen ausübt.

In der Vorwoche hatte im Basketball Becky Hammon NBA-Geschichte geschrieben. Die 43-Jährige war nach dem Innenraumverweis für Headcoach Gregg Popovich bei den San Antonio Spurs kurzfristig zur Cheftrainerin aufgestiegen. Die Verantwortung für ein Team hatte zuvor in den nordamerikanischen Profisportligen noch nie eine Frau gehabt.

