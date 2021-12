Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Clippers aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen mindestens einen Monat auf Allstar Paul George verzichten. Wie das Team des deutschen Shootingstars Isaiah Hartenstein am Samstag mitteilte, fällt der Topscorer wegen einer Ellbogenverletzung aus, die er bereits am 6. Dezember erlitten hatte. Die Los Angeles Times berichtete, dass die Schmerzen nach dem Spiel am Donnerstag gegen die Sacramento Kings wieder auftraten.

George ist der zweite Superstar, der den Clippers fehlt. Kawhi Leonard hat nach seiner Kreuzband-Operation in dieser Saison noch kein Spiel bestritten. Auch Hartenstein (23) ist verletzt. Der Center fällt mit einer Knöchelverletzung aus.

Ohne Leonard war George (31) der Anführer des Teams aus Kalifornien, das vor den Christmas Games der NBA mit 17 Siegen bei 15 Niederlagen auf Platz fünf im Westen stand. George erzielte bislang im Schnitt 24,7 Punkte. Die Clippers spielen am Montag bei den Denver Nuggets.